Anuario VAVEL Sporting de Gijón 2017: Roberto Canella, el eterno capitán

Imagen: Diego Blanco-VAVEL

Roberto Canella Suárez, nacido en Pola de Laviana el 7 de febrero de 1988 es uno de los capitanes de este Sporting, un jugador formado en la cantera de Mareo desde bien joven, por lo que sabe lo que significa este club y sus colores. Este año 2017 se acaba y sería muy interesante repasar como ha sido este año para el lateral izquierdo rojiblanco:

Su primer partido este año fue durante la campaña pasada en el Estadio de Gran Canaria contra la U.D. Las Palmas en la jornada 17, jugando la totalidad de los minutos y perdiendo por 1-0. A partir de ese momento jugaría un total de 16 partidos, siendo el partido contra el Betis el último que jugaría la temporada pasada siendo este en la última jornada de la competición, empatando 2-2, jugando los 90 minutos y ejerciendo de capitán en un encuentro en el que consumarían el descenso a LaLiga 1/2/3.

Durante la temporada pasada en el tramo que se refiere a 2017 consiguió meter dos goles, el primero fue ante el Leganés, en el Estadio Municipal de Butarque, en la jornada número 22, concretamente el día 12 de febrero, en el minuto 66, suponiendo este gol el 1-0 en el marcador, aunque el encuentro finalizaría con un 2-0 para los rojiblancos, encuentro en el que Canella disputaría los 90 minutos. Su segundo y último gol la temporada pasada fue 22 de abril en la jornada 33 frente a Osasuna, empatando 2-2 en El Sadar. Su gol sería en el minuto 79 y supondría el 2-1 para recortar distancias ante los dos goles de los rojillos. Ese partido jugaría los 90 minutos.

Está disputando casi la totalidad de los encuentros siendo un habitual en los onces iniciales. Su primer partido fue en la primera jornada de la competición doméstica ante el Alcorcón en Santo Domingo, jugando los 90 minutos de un encuentro que finalizaría con empate 0-0. Esta temporada no lleva ningún gol, pero si ha dado una asistencia a Rubén García en el partido que les enfrentaría al Lorca, un gol que sería el 1-0 definitivo en el marcador en el encuentro disputado en El Molinón. Este año 2017 no ha disputado ningún partido de Copa del Rey, ni contra el Reus ni contra el Numancia. La temporada pasada fue respetado por las lesiones, aunque esta campaña de momento se ha tenido que perder dos encuentros, ante el Huesca y ante el Rayo. En lo que respecta a las sanciones es un jugador bastante limpio a pesar de su dureza en el contacto físico. La temporada pasada vio un total de cinco cartulinas amarillas en lo que se refiere a 2017, fueron en los encuentros que enfrentó al Sporting contra el Athletic Bilbao, Alavés, Leganés, Deportivo de La Coruña y Las Palmas, mientras que esta temporada no lleva ninguna amonestación.

Un lateral con 1,79 centímetros de altura, con más vocación defensiva que ofensiva, duro, tosco, que siempre que se pone la zamarra rojiblanca con el dorsal 15 a sus espaldas y se calza las botas lo da todo, quizás por eso mismo sea uno de los capitanes del conjunto gijonés. Su mayor virtud puede que sea el fútbol de contacto, y su mayor fallo seguramente sean los balones a la espalda, algo que seguro que corregirá. En definitiva el 2017 de Roberto Canella no empezó con buen pie al descender a LaLiga 1/2/3, pero está acabando con regularidad en los onces iniciales, confianza de los técnicos y siendo respetado por las lesiones, algo esencial para un futbolista que cuenta ya con 29 años.