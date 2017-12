Anuario VAVEL Sporting de Gijón 2017: Federico Barba, un año de menos a más

Google Plus

Imagen: Diego Blanco-VAVEL

Federico Barba, nacido en Roma el 1 de septiembre de 1993, llegó esta temporada a Gijón para ser el sustituto de Jorge Meré y de momento no lo está haciendo nada mal, pero como para todo el mundo hay momentos mejores y peores a lo largo del año y por todo eso he aquí un análisis del 2017 del italiano. Empezó el año recuperándose de una lesión que le dejó fuera de los terrenos de juego 34 días, haciéndole perder cuatro partidos y no fue hasta el 12 de febrero en la jornada 24 de la Serie A cuando pudo volver a jugar en un encuentro disputado en San Siro ante el Inter de Milán en el que su equipo, el Empoli, perdió por 2-0 pero habiendo jugado 25 minutos.

No sería hasta el 1 de abril cuando el romano volvería a vestirse de corto para disputar el encuentro que le enfrentaría a otro grande de Italia, en este caso la Roma en la jornada 30 de la competición, encuentro en el que jugaría 77 minutos y que acabarían perdiendo por 2-0 en el Olímpico de Roma. Una semana más tarde, el día 8, volvería a entrar en los planes de su equipo, que lo enfrentaría al Pescara en la jornada 31 de la competición doméstica, disputando el encuentro entero como local y no pudiendo pasar del empate a 1-1. También disputaría los 90 minutos el día 15 en la jornada 32 contra la Fiorentina, pero consiguiendo en esta ocasión la victoria como visitante por 1-2. Barba cuajó una gran actuación en la jornada 33 en San Siro, el 23 de abril, en un encuentro en el que llamó la atención por su buen hacer ante el AC Milán y en el que su conjunto dio la sorpresa al ganar 1-2 a los rossoneri. Su último encuentro con el Empoli se produce el 30 de abril en la jornada 34, ante el Sassuolo, disputando los 90 minutos pero perdiendo en casa 1-3.

Fede no pudo evitar el descenso de su equipo a la Serie B y de esta manera dejó vacío el dorsal número 19 en la zamarra del conjunto toscano para ocupar desde el inicio de esta campaña el número 5 en la rojiblanca gijonesa. Tuvo un precio en las arcas del equipo asturiano de 1,7 millones, llegando a Gijón con 23 años y siendo un futbolista deseado por varios clubs de España e Italia, pero eligió Asturias y la jugada le ha salido bien, y es que entrando en el equipo ya desde la pretemporada, debutaría en la Liga 1/2/3 de la mano de Paco Herrera con 23 años, 11 meses y 18 días en la primera jornada de liga ante el Alcorcón en Santo Domingo, que acabaría con empate 0-0 y disputando todos los minutos.

Desde ese partido ante el conjunto madrileño ha disputado un total de 20 enfrentamientos en liga, todos ellos como titular y ha acumulado un total de cinco cartulinas amarillas ya que le gusta el juego cuerpo a cuerpo y quizás esa sea una de sus virtudes. El romano se ha convertido en su primera temporada en el Sporting en un fijo en la zona defensiva y es que se lo ha ganado a base de mostrar su carácter sobre el tapete y de una regularidad que, aunque por rachas, ha sabido mantener en una línea constante. Federico se ha hecho un hueco en el vestuario, un vestuario en el que se espera que se quede unas cuantas temporadas más, ya que a pesar de mostrar las cualidades de un central más veterano, cuenta con 24 años, así que habrá que tener paciencia y esperar que el 2018 sea todavía mejor para el italiano.