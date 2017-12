Anuario VAVEL Sporting de Gijón 2017: Stefan Scepovic, seguir creciendo y soñando

Stefan celebra un tanto durante un partido amistoso. Foto: Diego Blanco (VAVEL)

Stefan Scepovic regresaba a Gijón proveniente del Getafe para reforzar el ataque del conjunto asturiano y volver a sentirse importante.

Su vuelta ilusionó a Gijón

Sin duda alguna, Stefan Scepovic ha sido uno de los grandes fichajes rojiblancos de esta temporada. El serbio volvía a Gijón, donde jugó en la temporada 2013-2014 y anotó 22 tantos con la elástica rojiblanca. Pero la llegada no era la misma. Durante aquel mercado de 2013, Stefan llegó como promesa y durante este mercado, Stefan ha llegado para intentar volver ser el que antes era. Una de las razones por las que el jugador ha recaído en Gijón es la considerable falta de minutos que sufrió en Getafe. No era un fijo en el once de Bordalás, y no tenía la continuidad que necesita un delantero centro. La pasada temporada con el Getafe, el serbio disputó 24 partidos de liga ordinaria, un partido de Copa del Rey y un partido del play-off de ascenso. De esos 26 partidos, solo fue titular en nueve (ocho en liga y uno en Copa del Rey). De dichas oportunidades, el serbio solo consiguió sacar tres tantos.

Sin duda alguna números pobres para un jugador que había triunfado en el Sporting de Gijón de 2014, siendo el segundo máximo anotador de la categoría por detrás de su actual compañero de equipo, Borja Viguera. El fichaje del serbio para el proyecto de esta temporada ilusionó a la afición asturiana. El jugador era recordado por su constante trabajo, su respeto hacia el escudo, su gran juego aéreo y su enorme capacidad de anotar goles.

Stefan y Carmona celebran un gol. Foto: VAVEL

Su temporada en Gijón

La temporada comenzaría y el jugador reaparecía con la elástica rojiblanca en Santo Domingo, como titular en la primera jornada liguera ante el Alcorcón. Pese a no anotar gol, rindió bien y fue de lo más destacado de un partido que finalizó sin goles. Su primer gol oficial tras su regreso llegaría en la jornada tres. El conjunto de Paco Herrera se medía contra el Nástic de Tarragona, y saldría airoso con un contundente cero a cuatro. Stefan anotó el 0-2 con un gol de killer, falló la defensa local y el serbio olió la sangre y no falló. No volvió a encontrarse con el gol hasta el partido copero que enfrentó al Sporting contra el Numancia, eliminatoria a partido único en el Molinón. El serbio aprovechó un error del zaguero visitante (que erró por el buen hacer defensivo del serbio) y anotó el uno a cero. El partido acabó con tablas (uno a uno) y se resolvería desde los once metros, donde ganó el Numancia por uno a tres.

Su primer doblete llegaría en Octubre, contra el Sevilla Atlético en el Molinón. Podría haber sido su primer hat-trick, pero el airete serbio falló un penalti en la primera parte que le privó del triplete.

Stefan antes de un partido de pretemporada. Foto: Diego Blanco (VAVEL)

Curiosamente, Paco Herrera sentó durante tres partidos al serbio tras su doblete. Cuando el jugador fue preguntado por sus repetidas suplencias, zanjó la polémica y declaró estar “orgulloso de ser jugador del Sporting y poder defender su escudo”, y aseguró que respetaba “las decisiones del míster, yo quiero ayudar al equipo”. Tras sus repetidas suplencias, el jugador reapareció ante el Valladolid y antes del minuto 10 anotó un precioso tanto con la testa. Actualmente es un indiscutible para Rubén Baraja y también para la afición rojiblanca.

Los números de su regreso a Gijón

La afición está contenta de las actuaciones del serbio. Sin duda alguna, debe de seguir trabajando para recuperar su mejor versión, a la que cada día se acerca más. Durante la presente campaña, el jugador lleva 16 partidos jugados, 13 como titular, tres saliendo desde el banquillo y otros 3 partidos en los que completó los noventa minutos.

Stefan durante un amistoso. Foto: Diego Blanco (VAVEL)

En la faceta goleadora, el serbio ha conseguido cinco goles. Cuatro tantos han sido ligueros y el otro ha sido copero. De esos cinco goles, tres han sido con el pie derecho y dos han sido de cabeza. Números que mejoran con creces su pasada campaña en Getafe y que deben de seguir creciendo para poder revertir la actual situación que se vive en Gijón.