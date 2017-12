Anuario VAVEL Sporting de Gijón 2017: Alberto Lora, capitán olvidado

Google Plus

Foto: Diego Blanco

Tras la milagrosa permanencia de "Los Guajes", en donde Alberto Lora jugó un papel protagonista disputando 31 de los 38 partidos ligueros, la dirección deportiva dirigida, por Nico Rodríguez, junto al que era el técnico, Abelardo "Pitu" Fernández, decidió reforzar fuertemente la posición del lateral derecho.

La llegada de Lillo procedente del Éibar resultaba una incógnita. De él solo se sabía que su puesto en el club vasco estaba, mayoritariamente, en el banquillo. Un defensa que podía actuar tanto de lateral como de central. El más que sospechoso fichaje de Douglas acabó por cerrarle todas las puertas a Lora. El brasileño llegó cedido por el F.C. Barcelona por una temporada y con unos objetivos de partidos a jugar que, de no ser cumplidos, motivarían un pago del club rojiblanco al club blaugrana.

Ambos jugadores, especialmente en el caso del primero, resultaron tremendamente decepcionantes, salvándose el segundo por sus buenas acciones ofensivas. No hay que quitar mérito donde lo hay, Douglas fue un jugador que provocó risas de toda España y que en algunas actuaciones silenció a todos los que se mofaban de él, pero donde tenía que destacar, que era en la defensa, destacó, pero para mal. Dos laterales que sin embargo estuvieron siempre por delante de uno de los capitanes rojiblancos, tanto con Abelardo como con Rubí después.

Es cierto que el rendimiento de Alberto Lora se ha visto muy pero que muy mermado en estos últimos años, sobre todo debido a las lesiones musculares que sufrió y de las que no salió bien físicamente. Sin embargo, la actitud de El Molinón fue muy crítica con el lateral. Pese a solo disputar siete partidos ligueros, y no llegar a los 400 minutos en el terreno de juego, siembre había protestas y silbidos contra un jugador que desde que llegó lo dio todo por el escudo. Atrás quedan acciones que quedaran en la retina de cualquier rojiblanco, como ganarle un balón de cabeza a Cristiano Ronaldo o estar un partido entero marcando a Leo Messi de manera impecable. Lora no estaba para jugar en ese momento en el Sporting, y puede que ahora tampoco. Nunca más veremos al mejor Lora que corría la calle de El Molinón, eso está claro, pero Lora lo dio y lo dará todo hasta que abandone la disciplina rojiblanca, y eso, merece un respeto.