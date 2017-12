Anuario VAVEL Sporting de Gijón 2017: Juan Quintero, juventud para la defensa

Juan Quintero Fletcher // VAVEL

El joven jugador colombiano nacido en Cali recaló en las filas rojiblancas en este mercado de verano para suplir a Meré, el cual fue traspasado al Colonia de la liga alemana por una cuantiosa cantidad de dinero. El jugador colombiano llegaba a la entidad del América de Cali como jugador referencia en la defensa al lado de Barba, fichaje estrella del verano. A pesar de su corta carrera profesional, debido a su juventud, el jugador era un fichaje muy importante para el equipo ya que prometía ser un titular indiscutible.

El nuevo míster Paco Herrera lo metía no sólo como titular, sino como indiscutible en el once inicial del Sporting. Pasaron las primeras jornadas de liga y el central se asentaba en el puesto, pero no sería por mucho tiempo. Alex Pérez, jugador procedente del Valladolid y al cual Herrera ya había entrenado, se incorpora al equipo unas pocas semanas después del comienzo liguero. A partir de este momento el protagonismo del central colombiano se resiente, tanto que pasa de estar en un primer plano a ni si quiera ir convocado. La supremacía tanto de Alex como de Barba era y es innegable a día de hoy, y el joven defensa de Cali tendrá que pelear muy duro para conseguir un hueco en el once titular de los rojiblancos convenciendo al nuevo míster Rubén Baraja.

Es una pena que el Sporting no consiguiera seguir avanzar en la Copa del Rey, ya que es en teoría una competición para gente con menos minutos. Pero la liga es muy larga, y la segunda división más aún. Lesiones, sanciones puede ocurrir de todo durante 42 jornadas. Por ello nadie se puede relajar y todo el mundo tiene que estar a tope durante entrenamientos y los minutos que juegue intentando demostrar al míster que pueden tener un papel importante dentro del equipo.