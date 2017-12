Anuario VAVEL Sporting de Gijón 2017: Pablo Fernández, seguir creciendo

Google Plus

Pablo durante un partido con el filial. Foto: Onely Vega (VAVEL)

Sin duda alguna el 2017 ha sido un gran año para Pablo Fernández, delantero del filial rojiblanco. El asturiano ha conseguido el famoso ascenso a 2ªB con el Sporting B la pasada campaña, siendo una de las referencias en ataque. Durante la temporada 2016-2017, en Tercera División el delantero asturiano participó en 37 encuentros con el filial. Veintisiete de esos 37 partidos los jugó como titular. También en la Copa Federación participó en cuatro partidos y anotó dos tantos. En la faceta goleadora, la pasada campaña fue una gran temporada para el airete. Anotó 18 goles y dio dos asistencias en partidos ligueros. A esos números hay que sumarles los conseguidos en la Copa Federación, pues participó en cuatro partidos y anotó dos tantos.

El filial celebra un tanto de Pablo ante el Beasain. Foto: Onely Vega (VAVEL)

Además del trabajado ascenso con José Alberto, Pablo llegó a debutar con el primer equipo. Su debut vino de la mano de Abelardo en Liga. También disputó un partido con Rubí en el banquillo. Un total de veinte minutos defendiendo la elástica del primer equipo en la élite del fútbol español. El jugador no está siendo tan importante esta temporada en 2ª B, pues tan sólo suma cinco titularidades. Ha anotado tres tantos y solo ha completado un partido. En el primer equipo rojiblanco, todavía no se ha visto a Pablo disputar un minuto a lo largo de esta temporada. La afición tiene fe en el atacante y confía en que su momento llegará. Sin duda, Pablo debe de seguir trabajando para explotar su talento natural. La competencia que hay por un puesto en el once de José Alberto ha subido y la calidad del asturiano debe de subir en proporción para poder hacerse un hueco y llamar a la puerta de Baraja y el primer equipo.