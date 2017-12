Rubén Baraja: "Si viene alguien, quiero que tenga al Sporting como primera opción"

Google Plus

Imagen: Diego Blanco - VAVEL

En la vuelta al trabajo del Real Sporting de Gijón el míster del equipo rojiblanco ha comparecido en sala de prensa y ha dado diferentes noticias respecto al nuevo año que dará comienzo en escasos días.

En primer lugar ha hablado sobre un Sergio Álvarez que se incorporaba al trabajo con el resto del grupo tras las vacaciones navideñas. Le preguntaban sobre la posibilidad de entrar en la lista para Córdoba, pero el entrenador cree que "hay que tener calma, aunque viene haciendo un trabajo bastante bueno de recuperación" y también que "para verlo totalmente recuperado tiene que contar con minutos".

Respecto al mercado de fichajes, Baraja decide que no quiere entrar a valorar nombres, lo único que quiere de cara a este período de invierno es que "si viene alguien, que venga a mejorar y a hacer la plantilla más competitiva, y sobre todo, que tenga al Sporting como primera opción".

También le preguntaron sobre Borja Viguera, al que considera "un jugador más de la plantilla", y sobre Cristian Salvador, "es una alternativa, aunque ahora arrastra algún que otro problema físico. Hemos demostrado que no tenemos ningún problema en subir a chicos jóvenes del filial".

También sobre el escaso protagonismo de Xandao, cuya situación valoraba desde su punto de vista como exfutbolista. "Es normal que cuando no juegas no estés contento, es algo que ya he vivido y lo entiendo y lo comprendo. Pero tenemos que verlo y a partir de ahí iremos decidiendo", concluyó.

Sobre el próximo rival del club, el Córdoba, ha dicho que "en los últimos partidos ha mejorado, y está compitiendo bien". El vallisoletano sabe que será un partido complicado, pero "debemos llevarlo a nuestro propio terreno. Jugamos en casa y esperamos que la afición esté con nosotros. Mi objetivo es entrenar estos días con mucho trabajo e intensidad y luego preparar bien el partido del Córdoba", sentenció.

A los Reyes Magos el entrenador sportinguista lo único que les ha pedido es "poder trabajar con normalidad y que las lesiones respeten al equipo, para tenerlos a todos disponibles".

"Me encantaría jugar todos los partidos en casa". Baraja considera que la afición se vuelca con el equipo. Para terminar, un canto a la esperanza: "estamos a tiempo de todo".