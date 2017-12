Sergio Álvarez: "Intentaré estar a mi nivel más alto lo antes posible"

Google Plus

Sergio Álvarez en una sesión de entrenamiento. | Imagen: Diego Blanco-VAVEL.

El avilesino comenzó explicando su actual estado de forma en estos últimos entrenamientos: "Estoy muy contento de volver a entrenar con mis compañeros, llevaba ya muchas semanas parado y tenía muchas ganas ya de entrenar. Si es cierto que el ritmo que tienen mis compañeros es muy superior a mí porque, por mucho que me estoy intentando preparar, siempre cuesta un poco coger ese ritmo de juego". Se le pregunta si el ritmo se tarda mucho en coger y, si es rápido, si se vería con capacidad para jugar el partido ante el Córdoba: "Si entreno toda la semana me imagino que estaré a disposición de jugar, luego es el míster quien decide si entro o no. Ahora intentaré estrujarme estos días lo máximo, intentar exprimir mucho en los entrenamientos, intentaré estar a mi nivel más alto lo antes posible".

Dio su opinión acerca de esa mala racha que encadenó el Sporting a raíz de su lesión: "Siempre que ves al equipo sufrir desde fuera pues duele mucho más, si estás en el campo parece que puedes ayudar un poco más o sufrirlo con ellos desde dentro. Cuando se ven las cosas desde fuera la verdad que es duro ver esa racha negativa que tuvimos, desde el vestuario veíamos una situación difícil para nosotros pero bueno, yo creo que siempre he defendido a esta plantilla y a este equipo y con las ganas, la ilusión y la calidad humana y futbolística que hay yo creo que tenemos que estar arriba".

Termina comentando el cambio que ve de sus compañeros con el nuevo entrenador: "Siempre que hay un cambio de técnico parece que todos los futbolistas nos activamos más porque parece que hay un estímulo dentro del vestuario. Creo que el compromiso y la actitud desde el principio de temporada hasta ahora están siendo altos, pero ahora estamos frente a un nuevo reto".