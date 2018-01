No todo va a ser fichar, también hay que vender

Google Plus

Foto: Diego Blanco - VAVEL

El mercado invernal se ha abierto y ya son unos cuantos los rivales del Sporting que han comenzado a reforzarse. Sin embargo, en el conjunto rojiblanco se habla más de momento de posibles salidas que de llegadas.

Uno de los nombres que más ha sorprendido en este marco de salidas es el de Rachid, que en un principio no entraba en los planes de Paco Herrera y que, sin embargo, en el último tramo del año pasado ha ido ganando minutos y juego a consecuencia de las lesiones en el medio del campo. No obstante, no parece convencer a Rubén Baraja y ya han comenzado a aparecer rumores de una posible salida al Chaves portugués.

Otro de los nombres que también suenan para marcharse de la disciplina rojiblanca es el de Quintero. El central colombiano empezó la temporada disfrutando de bastantes minutos debido a la falta de jugadores en su posición, pero ha ido perdiendo continuidad y podría ser una de las salidas del conjunto asturiano para poder traer a otro central.

Otro defensa que suena con fuerza para salir es Xandao. El brasileño apenas ha jugado en lo que va de temporada, ya sea por falta de ritmo, de competición o por lesiones. Llegó para ser el referente en la zaga gijonesa y todo parece indicar que será un espejismo que pasó por Mareo.

Otro que también parece tener la puerta abierta a una posible salida es Borja Viguera, quizás el jugador más criticado de toda la plantilla. Está en la que es su segunda temporada como rojiblanco y no parece que vaya a volver a ser aquel delantero que dejó impresionada a toda la segunda división quedando pichichi.

De entre Rachid, Quintero, Xandao y Viguera solo el argelino parece contar con una oferta encima de la mesa, aunque el mercado acaba de abrirse y todavía queda todo el mes por delante, incluso podrían sumarse nombres a la lista y haber alguna que otra sorpresa si llega una oferta a las oficinas de Mareo que guste a Torrecilla.