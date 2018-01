Isma López: "Tenemos que demostrar en el campo que va a ser un gran año"

Isma López en mitad de un entrenamiento. | Imagen: Diego Blanco-VAVEL.

Isma López se pasó por los micrófonos de COPE Asturias para hablar de los temas futbolísticos, tanto personales como a nivel de equipo, relacionados con su actual club, el Sporting de Gijón. Para ello comenzaría contando un poco como fue la primera sesión de entrenamiento del año, calificándola como larga e intensa: "Ha sido largo pero bien, trabajando mucho para el fin de semana. Tenemos que cambiar la dinámica y poder dar un saltito que es lo que nos hace falta". El año 2018 es en cierta parte importante para el jugador, ya que su dorsal lleva los dos números finales del año, y así lo dejó saber: "Claro, hay que pensar siempre en positivo. Al final pensando en positivo es cuando llegan las cosas buenas, confiar en que va a ser un gran año para todos los sportinguistas y a nosotros nos toca en el campo demostrar e intentar que así sea", dijo.

No todo son sonrisas en la piel de un futbolista, y es que cuesta mucho dar la cara ante los medios de comunicación cada vez que las cosas van mal y así lo expreso el navarro cuando le tocó hacer ese papel en más de una ocasión: "Forma parte de tu trabajo y al final entiendes que es una responsabilidad más atender a los medios de comunicación, o poder explicarle a la gente como nos sentimos y como vemos la situación. Al final los responsables de tener que dar la casa después de un fin de semana malo somos nosotros". Su veteranía en estas últimas temporadas hace que sea uno de los jugadores referencia: "Sí, esta es mi quinta temporada aquí y estoy encantando. Aún me queda tiempo por delante con el contrato y solo pienso poder pasar todo ese tiempo en Primera División y para ello hay que trabajar mucho y ponernos las pilas cuanto antes", deseó.

Aparte de Sergio Álvarez y Alberto Lora, el navarro ha entrado en la lista de los jugadores más queridos por la afición asturiana y agradece todo ese cariño: "Yo me siento muy querido, no sé hasta qué punto en comparación con otros. Al final tampoco me gusta compararme con nadie pero es verdad que el cariño que me da la afición es muy grande, siendo este uno de los motivos principales por los que siga aquí. Mientras el club esté contento conmigo, el vestuario y la afición pues obviamente uno quiere estar y sentirse partícipe de los éxitos de este equipo", sentenció.