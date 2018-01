Paco Herrera: "Parece que quieren ascender en diciembre"

Paco Herrera dando instrucciones en mitad de un partido. | Imagen: LaLiga 123.

Ya ha transcurrido casi un mes desde que Paco Herrera fuese cesado como entrenador del Sporting de Gijón. El catalán habló sobre su corta etapa en el conjunto rojiblanco, señalando especialmente la dificultad que entraña este año la Segunda División, siendo ya de por sí una competición muy difícil para todos los equipos.

Nada más comenzar la entrevista se le preguntó, sin tapujos, si le pilló de improviso la decisión del club de rescindirle el contrato antes del mercado invernal, donde se podría haber reforzado y hubiese revertido la situación: "Ya veía hacía un par de semanas que esa posibilidad existía. Entiendo que hay muchísima necesidad y presión tanto en el Sporting como en otros equipos de Segunda. Parece que quieren ascender en diciembre. En ese sentido estoy curado de espanto".

Una larga racha de malos resultados y mal juego fue el desencadenante del hundimiento del Sporting en la clasificación. Irremediablemente, estos factores provocaron que el club asturiano se viese envuelto en una crisis de identidad: "Si hubiéramos ganado el primero de mis tres últimos partidos, nos hubiéramos puesto segundos. La situación no era tan grave, pero creo que fueron esos últimos encuentros los que desencadenaron todo. Era difícil encontrar soluciones y nos afectó bastante". Paco Herrera afirma que, a estas alturas, ya no vale la pena lamentarse por los errores. "No, porque ya no sirve de nada. Asumo lo que sucedió y sé que hubo cosas que no nos ayudaron", confirmó.

Se le preguntó por el posible refuerzo del del equipo durante el mercado invernal: "Sí, queríamos traer dos o tres jugadores para posiciones de clara necesidad. La dirección deportiva ya estaba trabajando en ello. Supongo que ahora se cerrarán igual. El equipo lo necesita".

Una de las cuestiones donde más se mojó el técnico catalán fue, sin lugar a dudas, con respecto al futuro del Sporting esta temporada: "Ya dije en su momento que, conmigo o sin mí, estarían arriba. No estoy diciendo que ascienda, sino que estará para jugar los PlayOffs. Tengo esa certeza, con dos fichajes y con la fortuna de no tener lesionados conseguirán estar arriba. Deseo que logren el objetivo".

Para terminar la entrevista se le pregunta por su futuro, un aspecto que no deja del todo claro: "De momento me tomaré dos meses para recuperar a mi familia. Tengo invitación de varios amigos para ir a Inglaterra y a otros países a ver fútbol".