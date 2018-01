Sergio Álvarez: "Es el objetivo que nos hemos marcado"

Google Plus

Sergio Álvarez, en un partido de pretemporada en Villaviciosa | Imagen: Diego Blanco - VAVEL

También hablaría otro de los protagonistas del Sporting. En esta ocasión sería Sergio Álvarez, para El Comercio, donde comenta sus propósitos en el plano futbolísticos. Primero confiesa lo que pide para este 2018: "Que estas lesiones que tanta lata dan no regresen en este nuevo año. De lo demás tenemos que ocuparnos nosotros”. Al mencionarle un posible ascenso, el avilesino no duda en contestar: “Es el objetivo que nos hemos marcado. Sabemos que es difícil, pero por falta de trabajo no va a ser".

Sergio Álvarez cayó lesionado estando a un punto del líder y ahora mismo regresa a los terrenos de juego estando a doce de este. El avilesino justifica que son cosas normales dentro de una liga tan competida: "En el fútbol siempre hay altibajos en una temporada. La situación es dura, pero los jugadores y la plantilla tenemos que remar en la misma dirección. Hay que enderezar este barco, tenemos buen equipo pero hay que demostrarlo". Se le vuelve a mencionar si cree que su lesión influyó en la bajada del rendimiento del club, a lo que responde que eso no es así: "No creo mucho en ello. Los que competimos en deportes de grupo sabemos que el peso que tiene una persona en el rendimiento colectivo es el que es. Simplemente coincidió con esa dinámica negativa de la que hemos tardado un poco en salir".

La marcha de Paco Herrera cerraba un 2017 de muchos altibajos, más bajadas que subidas, y explica como vivió desde fuera este acontecimiento: "Cuando las cosas no van bien en el fútbol parece que lo más fácil siempre es echar el técnico. Me gustaría dar las gracias a Paco (Herrera) por la profesionalidad, compromiso y cariño que ha mostrado al club". Para finalizar se le pregunta por el posible regreso de Jony a la que fue su casa: "Estamos un poco pendientes de qué va a hacer Jony en el futuro. Cuando hablo con él nuestras conversaciones van más allá del fútbol. Tenemos una relación personal y le pregunto por su familia. Si tenemos la suerte de que esté en Gijón de vuelta con nosotros, sería un privilegio. Todos sabemos el pedazo de jugador que es".