Rubén Baraja: "a los reyes les pido salud y tener a toda la plantilla disponible" // Diego Blanco - VAVEL

La pregunta del día para el míster por supuesto era la de la posible llegada del ex sportinguista Jony, quien no cuenta con casi ningún minuto en el Málaga. No le dio más importancia Baraja a la pregunta, a lo que respondió que él estaba ahora más centrado en sacar los tres puntos ante el Córdoba que en las posibles incorporaciones.

La otra pregunta de la mañana era la convocatoria de Sergio y su posibilidad de entrar en el once inicial. Sergio es una pieza fundamental y uno de los capitanes rojiblancos que en estos casi dos meses de ausencia el equipo lo ha notado y tanto sus compañeros como aficionados esperan con ilusión su regreso. “Sergio ha entrenado con normalidad tanto esta semana como la anterior, y he decidido que entre en la convocatoria para poder sumar al equipo y por supuesto tiene las mismas posibilidades de salir en el once inicial como los demás convocados”.

El míster también quiso dar importancia a los dos partidos seguidos que tienen ahora en casa, contra Córdoba y Alcorcón antes de ir a visitar Lugo. Estos dos partidos que están por llegar son clave para volver a coger confianza y recortar puntos a la zona alta si se consiguen dos victorias que, por otra parte, sería lo necesario para un equipo que tiene como objetivo el ascenso.

Hay que recalcar también la convocatoria del míster donde la presencia del Sporting B y de jugadores asturianos vuelve a tener protagonismo. Nacho y Juan repiten convocatoria por tercer partido consecutivo y con posibilidades de repetir titularidad, quien sabe. Pero la novedad pasa por Cordero, jugador del Sporting B que va por primera vez convocado con el primer equipo. Ya lo dijo el míster en su llegada, que iban a estar muy atentos al filial, estaban haciendo buena temporada y podrían entrar con el primer equipo en cualquier momento.