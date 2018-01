Michael Santos: "Siempre hay un margen de mejora"

Google Plus

Michael Santos celebrando un gol con el Sporting. | Imagen: La Liga.

Michael Santos está siendo uno de los jugadores revelación en el club rojiblanco en la presente temporada y, prueba de ello, es su tercer puesto en la tabla de máximos goleadores de la categoría, dato el cuál reconoce que siempre es positivo si puede favorecer al equipo: "Sí, contento y más si sirve para ayudar al equipo. Iremos poco a poco consiguiendo los objetivos individuales". El Sporting empieza el año con una victoria y se espera que consigan encadenar las victorias necesarias para poder ocupar alguno de los seis primeros puestos, dando dos de ellos plazas de ascenso directo y, los cuatro restantes, dando la plaza para los puestos de PlayOff de ascenso: "Bueno sabemos que es difícil pero estamos trabajando para mejorar día a día y seguiremos así".

El charrúa está consiguiendo ver puerta esta temporada, siendo actualmente el tercer máximo goleador de la categoría, pero él prefiere que sus goles ayuden al equipo: "Veremos los partidos, esperemos que sea así. Espero que sirva para mejorar al equipo y si es para ayudar a conseguir el triunfo bienvenido sean los goles y, si tienen que venir los tres, vendrán pronto". Michael Santos es un delantero con hambre de gol, pero sus goles los quiere para ayudar al equipo, y él se sincera a la hora de expresar si la cifra goleadora que lleva a día de hoy es la esperada desde su llegada a Gijón: "Sí, se aproxima y bueno, estamos trabajando para conseguirlo".

Su futuro está muy en el aire y él responde sin tapujos a esta pregunta: "Creo que todavía falta la segunda rueda y primero hay que estar metido acá, que es lo que estamos haciendo, y después al final de temporada veremos que opciones hay". Una pregunta que tal vez quiso evitar fue en la que se preguntó su perspectiva de la actual situación que está pasando el Málaga Club de Fútbol y sobre si la afición le puede llegar a echar de menos: "Bueno es complicado, la verdad que es complicado el estar peleando las posiciones de abajo pero bueno ellos tendrán sus armas para poder corregirlo. Yo pienso en lo que hago acá, a veces miro el partido del Málaga y no pienso el si me echan de menos o no. Ellos tienen sus armas para darle la vuelta a la situación".

Esta no fue la única noticia del día, sino que hay algo mejor y es, ni más ni menos, la incorporación parcial de Alberto Lora y Álex López con el grupo, patrocinando la primera parte de la sesión. También cabe destacar el trabajo específico de Rubén García y es que el valenciano finalizó el partido ante el Córdoba con una sobrecarga en los rotadores de su cadera derecha y, si su evolución es positiva, hará al menos una parte del próximo entrenamiento con el resto de sus compañeros.