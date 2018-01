Google Plus

Alex Pérez: "tenemos la obligación de ganar en casa, sobre todo por nuestra afición" // VAVEL

No tuvo pelos en la lengua Alex para hablar sobre estos dos partidos seguidos que juegan en el Molinón, en los que asegura que quieren ganar ambos encuentros, no solo para volver a meterse en la zona alta de la tabla, sino también para volver a ganarse a la afición y darles alegrías que bien lo merecen. A pesar de que ahora el equipo pueda haber mejorado un poco, sobre todo por haber ganado dos partidos de tres posibles con el nuevo míster, la "mareona" no ha dejado de lado a su equipo y bien merecen que el equipo lo de todo cada partido.

"Si es verdad que tenemos que mejorar la solidez defensiva, no podemos encajar goles todos los partidos y menos tres jugando en casa. Por suerte tenemos a los delanteros enchufados sobre todo a Michael, pero si es cierto que tenemos que mejorar en defensa" afirmó el central sportinguista. También le preguntaron por su amigo Nacho Novo, quien sufrió un infarto este pasado domingo, "es muy amigo mío le tengo muchísimo cariño y la verdad que fue un susto. Al hablar con él por teléfono me quede más tranquilo y gracias a dios todo va a quedar en eso, un susto". Estas fueron las palabras del jugador acerca de su íntimo amigo Nacho Novo el cual mejora día a día.

Se está hablando mucho estos días de la posible y parece que inminente llegada de un jugador que conoce bien Gijón como es Jony, y también le preguntaron al central sobre ello. Se mostró algo indiferente el jugador rojiblanco, el cual dijo que le parece un gran jugador que ya conoce Gijón y es un refuerzo que cualquier equipo quisiera. Quiso finalizar diciendo que van a ir a tope para ganar al Alcorcón e ir a Lugo con confianza y dos victorias de dos posibles en casa a sus espaldas.