¡Ha vuelto!

Jony celebra uno de sus tantos en el Molinón. Foto: La Liga

Esta tarde ha llegado a Gijón Jony Rodríguez. El extremo izquierdo se convertirá en las próximas horas en el primer refuerzo de Miguel Ángel Torrecilla para el Sporting del "Pipo" Baraja. A partir de mañana viernes, el fichaje se hará oficial y se presentará al jugador como el primer fichaje invernal.

El jugador perteneció al Sporting hasta la pasada temporada, cuando fichó por el Málaga. Pero su falta de rodaje y sus pocas oportunidades con Míchel en el banquillo han provocado que el jugador buscase una salida en forma de cesión y que mejor destino para él que Gijón.

"Contento de volver a casa"

En el Hotel TRYP, a las siete y cuarto de la tarde, ha aparecido Jony y se ha parado a atender a la prensa y resolver sus preguntas.

Cuando se le preguntó por su estado de ánimo, el jugador fue claro. "Muy contento de volver a casa, con un reto muy bonito por delante y a intentar sumar ya, desde el primer día".

Cuando era preguntado por si llegaba en buenas condiciones físicas a Gijón, el jugador fue sincero. "Sí. No me he perdido ningún entrenamiento aunque no haya competido los fines de semana. Aparte, la gente que me conoce sabe que soy un chico muy exigente, no me dejo llevar, soy muy competitivo. Al fin y al cabo estuve entrenando con jugadores de Primera División que te exigen al máximo. Ósea que estoy en plena forma".

Le preguntaron por cuando disfrutaría de su reaparición después de entrenar con Baraja. A lo que el cangués respondió: "Bueno, falta firmar un documento. Después entrenar y convencer al míster de que puedo jugar y cuando tenga la oportunidad hacerlo lo mejor posible".

"El perdigón" siempre cumplía

El "perdigón de Cangas" (como gusta llamarle en Gijón), vuelve al equipo donde más brilló en lo individual, y donde fue transcendental en el proyecto del "Pitu" Abelardo.

El jugador ha defendido la elástica rojiblanca en un total de 85 partidos, anotando 14 tantos y dando 16 pases de gol.