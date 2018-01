Isma López: "Vamos a ir a Lugo a hacer un gran partido"

Imagen: Diego Blanco-VAVEL

Era el turno de Isma López de pasar por rueda de prensa y repasar los cambios que ha tenido el Sporting desde la llegada de “Pipo” Baraja al banquillo gijonés y como siempre el navarro ha hablado claro y conciso.

Sobre los resultados fuera de casa desde que llegó Rubén Baraja al banquillo rojiblanco, el carrilero navarro afirmaba lo siguiente: “Vamos a ir a Lugo a hacer un gran partido, estamos trabajando para ello y es verdad que hemos encadenado ahora dos partidos muy buenos en casa y tenemos que ir con la misma actitud a Lugo sabiendo que si hacemos las cosas bien podemos hacerles daño. Si no estamos a nuestro mejor nivel pues obviamente será un partido muy complicado, están bien clasificados, están metidos en play off y es verdad que están haciendo las cosas bien pero sabemos que si hacemos bien las cosas podemos sacar allí algo importante”.

Respondiendo a la posibilidad de que si se gana en Lugo se entra en puestos de play off decía lo siguiente: “Nosotros lo que hacemos al final es trabajar para ganar el fin de semana y eso te lleva al final a estar arriba. El equipo lo que quiere sobre todo es crecer e ir mejorando diariamente y yo creo que eso al final te lleva a que la inercia clasificatoria sea mejor, entonces ahora a centrarnos en el entrenamiento de mañana, tenemos doble sesión e intentar hacerlo lo mejor posible para llegar lo mejor preparados al partido”.

A la pregunta de si el equipo ha crecido desde el partido de Granada, el 18 sportinguista contestaba: “Yo creo que de eso se trata, de que el quipo sea mejor cada partido, creo que se están viendo cosas buenas pero es verdad que tenemos aún margen de mejora y queremos explotarlo. Estamos trabajando en los aspectos que quizás el míster vea que nos puede sacar un poco más de rendimiento y nosotros estamos encantados de trabajar para ello”.

Sobre la vuelta de Jony y la posibilidad de volver a formar esa banda izquierda con el cangués respondía: “Bueno, hay más jugadores que pueden actuar también ahí, creo que hay que respetar a cada jugador de la plantilla y yo estoy encantado de que haya venido porque para mí, aparte de ser un compañero, creo que nos da muchísimo dentro del campo pues es un amigo, él lo sabe y aquí lo es de muchos así que encantados. Desde el primer día se va a sentir otra vez como en casa y el otro día ya se vieron detalles de lo que nos puede dar. Lleva bastante tiempo sin competir mucho y seguro que le cuesta estos primeros partidos pero él está poniendo todo de su parte para que pronto veamos a ese Jony que marcaba diferencias”.

Respondiendo a la cuestión de la diferencia del Sporting del antes al actual, que durante el último partido se peleó mucho más: “Yo creo que era lo que veníamos trabajando toda la temporada, es verdad que quizá fue uno de los partidos más completos y yo creo que en esa línea tenemos que seguir. De momento no hemos hecho nada, es cierto que las sensaciones son positivas pero no nos podemos quedar solo con esto, hay que tener humildad para seguir trabajando como hasta ahora”.

En el aspecto psicológico el navarro cree que: “Ayuda mucho el que los resultados sean positivos, al final hemos tenido algunos partidos durante la temporada que hemos sido mejores que el rival y al final por no estar acertados arriba o tener un fallo atrás pues se nos han escapado y al final eso pues te va mermando poco a poco. Ahora hemos encadenado, sobre todo en casa, unos resultados positivos y hace que el equipo se libere un poco, entonces intentar seguir puntuando que al final es lo que hace que uno tenga confianza en sí mismo, pero sobre todo desde el trabajo que al final es lo que depende de ti, no depende tanto del resultado, porque puedes tener en frente a un equipo que lo haga bien también, pero sí que tus sensaciones positivas estén presentes durante todo el partido”.

Sobre el gran desplazamiento de sportinguistas que viajarán posiblemente a tierras gallegas, Isma López afirmaba: “Nosotros sabemos que tenemos una de las aficiones más importantes de este país, yo creo que lo ha demostrado durante todo este tiempo. Es verdad que es una pena que por las dimensiones que tiene el Anxo Carro no pueda ir tanta gente como deseo y alentarnos como hacen ellos pero nosotros notamos el cariño de la afición y es parte importante e imprescindible para conseguir los objetivos”.

Por último, para finalizar la rueda de prensa, era preguntado sobre si cree que todavía hay vida y posibilidades para el Sporting de acabar en los puestos de play off: “Si, pero no nos marcamos tampoco el entrar en play off o dejar de entrar, ascender o no, yo creo que nuestro pensamiento tiene que ser mucho más corto, intentar hacerlo bien cada fin de semana, eso te va a llevar a estar arriba, pensar en objetivos a largo plazo no sirve de nada porque te descentran. Hacer cábalas a estas alturas no vale de nada. Yo creo que tenemos que centrarnos en hacer un buen partido el fin de semana y con ello llegará todo”.