Rachid, rumbo a Bélgica

Google Plus

Foto: Raul Pajares (VAVEL)

De nuevo Rachid no tiene hueco en un proyecto rojiblanco. Al igual que en la etapa con Abelardo Fernández, el centrocampista abandonará el Sporting cedido, esta vez al extranjero.

Resulta sorprendente que un jugador del agrado de la afición y de indudable calidad no tenga hueco en el Sporting y más viendo que Alex López sigue sin recuperarse, quedándose así el equipo con Sergio Álvarez, Álex Bergantiños y Nacho Méndez como únicos mediocentros.

La llegada de Paco Herrera a Gijón y la vuelta de Rachid de su cesión en Tenerife marcaron el verano del centrocampista. Herrera cogió unas semanas para medir a los jugadores de la plantilla y tras analizarla, decidió que Rachid no tenía un hueco en el equipo. El club le buscó una salida, sin embargo, esta salida nunca llegó y Rachid se quedó en Gijón.

Pasó totalmente desapercibido hasta que la traicionera plaga de lesiones que afectó al centro del campo rojiblanco hizo que el Sporting solo tuviera un mediocentro: Rachid. Y este cumplió con creces. Cuando todos creían que estaría falto de ritmo, demostró lo contrario. Buen control de balón, tranquilo y seguro, hizo olvidar por momentos a Sergio (tarea realmente complicada).

Con Sergio y Bergantiños recuperados de su lesión y con el surgimiento de Nacho Méndez, volvió a quedarse en un segundo plano y de nuevo se quedaba fuera del once titular. El cambio de entrenador a finales de año no cambió nada y Baraja no ha contado con él para nada. Esta mañana en rueda de prensa confirmó que el jugador saldría cedido.

Ahora con un hueco en la plantilla, crecen los rumores de una vuelta de Mikel Vesga. El vasco fue la sorpresa la temporada pasada y sin lugar a dudas daría un salto de calidad enorme en la plantilla, un jugador diferencial en Segunda División.