Baraja: "Debemos dar el 120% de nuestras posibilidades"

Baraja en un entrenamiento con el Sporting de Gijón. Foto: Diego Blanco (VAVEL)

El próximo sábado tendrá lugar el encuentro entre el Lugo y el Sporting en el Anxo Carro. El partido es importantísimo para las aspiraciones del Sporting y es que necesita seguir sumando puntos para escalar posiciones en la tabla y llegar a la zona de play off de ascenso a Primera División. Sobre las sensaciones del equipo y otros temas de actualidad ha hablado el técnico sportinguista, Rubén Baraja, en rueda de prensa.

En el entorno del Sporting está claro que este partido se puede considerar el más importante des de la llegada de Baraja y es que el Lugo es el equipo que marca las zonas de play off. "La idea es que nuestro punto de referencia sea este partido de Lugo", explicó Baraja recordando que el partido contra el Granada, que de momento es su única derrota, llegó demasiado pronto. Des de la llegada de Baraja, los asturianos han ganado todos los partidos en casa, y sólo han perdido a domicilio contra el Granada. "Ganar en casa te mantiene cerca de arriba, pero la diferencia está en ganar fuera", recordaba el técnico rojiblanco dejando claro así que la plantilla tiene "que dar un paso adelante fuera de casa". Para conseguir este objetivo, enfrente tendrá al Lugo. "Está arriba y es un rival directo” por lo que “debemos dar el 120% de nuestras posibilidades".

Baraja también ha hablado sobre diferentes las diferentes posibilidades de cara al once titular del partido. "Jony está listo para jugar, mañana decidiremos el once", aseguraba Baraja que también desvelaba que Juan Rodríguez ocuparía la posición de lateral derecho. El mismo técnico fue el que confirmó la marcha de Rachid a la liga belga: "Creo que se estaban cerrando ya los últimos flecos y me parece que hoy ya no va a estar en el entrenamiento".

Finalmente quiso agradecer a la Mareona por el que será el mayor movimiento de aficionados a domicilio esta temporada. "Esta es una de las cosas que nos hacen tener más responsabilidad para este partido", reconocía el técnico del conjunto asturiano.