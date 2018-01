El Molinón, el templo con más fieles de Segunda

Google Plus

Estadio de El Molinón // Foto: LaLiga

Veintidós jugadores, once contra once. Este es el número de deportistas que se enfrentan dentro de un terreno de juego en cualquier estadio de fútbol. Sin embargo, en las gradas los diferentes equipos se guardan un as bajo la manga: su jugador número 12, la afición.

Una vez concluidas las veintitrés primeras jornadas de Segunda División, la asistencia a los estadios de LaLiga 123 invita al optimismo, siendo el tercer mejor registro de los últimos diez años. Por su parte, El Molinón ha sido el estadio que mejores datos ofrece en lo que va de temporada, con una media de 20.252 espectadores en cada partido.

Según una estadística publicada en Twitter por Deportes y finanzas, esta cifra le permite entrar en el TOP-25 de estadios europeos con mayor asistencia en Segunda División, donde ocupa el puesto número veintiuno. Estos datos, llevados al fútbol español, colocan al feudo gijonés como el noveno estadio con mayor afluencia por detrás de equipos de la máxima categoría, como son el Real Madrid, Atlético, Barcelona, Betis, Valencia, Athletic, Sevilla y Málaga.

El récord de asistencia en lo que va de campeonato se ha conseguido en el derbi asturiano disputado en la cuarta jornada de liga, donde El Molinón ha logrado reunir a 27.506 espectadores, un dato muy positivo para el club gijonés y para el fútbol asturiano.

El segundo campo con mayor asistencia de Segunda División tras las primeras veintitrés jornadas ligueras es La Romareda, con una media de 16.002 seguidores. Los otros cinco campos que han superado la barrera de los diez mil seguidores son El Sadar (13.787), Carlos Tartiere (13.390), Carranza (12.910), Los Cármenes (11.843) y Heliodoro (11.036). Por el contrario, la S.D.Huesca, destacado líder de la categoría, tan solo ha logrado reunir a una media de 3.827 espectadores en cada partido en El Alcoraz.

Por tanto, a pesar de que el Sporting no está pasando por su mejor momento a nivel deportivo, puede presumir de tener el templo con más fieles de toda la Segunda División. A todo ello hay que sumar que en la presente temporada el conjunto rojiblanco ha superado la barrera de los 24.000 abonados.