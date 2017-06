Gustavo Álvarez: "El equipo no estuvo a la altura de lo deseado"

Gustavo Álvarez suma 18 partidos como director técnico de Temperley, lleva 6 victorias, 3 empates y 9 derrotas. Foto: El Gráfico

En una noche para el olvido, Temperley cayó derrotado por 2 a 0 en el estadio Julio Humberto Grondona, fue superado en todas sus líneas en un partido clave para alejarse de la zona de descenso algo que no pudo conseguir con una pésima actuación, no hubo ni un momento en donde haya podido controlar el partido. Gustavo Álvarez manifestó: "El equipo no estuvo para nada a la altura de lo deseado. Hoy el equipo estuvo por debajo del rival en todo aspecto". Se esperaba más de este conjunto Gasolero.

Temperley es un equipo que nunca se da por vencido, que lucha contra viento y marea, este conjunto está acostumbrado a estas situaciones complicadas, Gustavo Álvarez expresó: "Estamos acostumbrados a la adversidad y tenemos que salir de acá enteros porque no podemos dar ventaja. A mi la adversidad me fortalece" añadió.

Aseguró que es un partido más el que se perdió como tantos otros: "Para mi todos los partidos valen 3 puntos. Arsenal ganó 3 y nosotros perdimos 3".

El Gasolero no supo acomodarse en el encuentro y solo tuvo una llegada clara, Álvarez admite que la derrota es en parte por su culpa: "Los equipos son un reflejo de la idea del DT. En algo habré fallado hoy".

Este equipo supo ganarle a San Lorenzo y a Racing, a River jugarle de igual a igual pero hoy perdió contra Arsenal, el peor equipo del torneo, el entrenador afirmó que sus jugadores no se confiaron porque sabian que iban a jugar contra un equipo que se ubica en la última posición del torneo: "En ningún momento subestimamos al rival".

La polémica de la noche fue la expulsión de Gonzalo Escobar que pisó sin intención al rival, ya que, no tenia donde apoyar el pie, a esta jugada se refirió: "No vi bien la jugada de Escobar. No puedo decir si fue bien expulsado o no".