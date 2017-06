Objetivo: Cazar al Sabalero

Google Plus

El último duele entre ambos en el 2015 el Celeste ganó 2 a 1. Foto: Prensa Temperley

Temperley enfrentará a Colón de Santa Fe el domingo a las 17.00 horas en el Estadio Alfredo Beranger con transmisión de la TV Pública, el arbitraje estará a cargo de Nicolás Lamolina con sus respectivos asistentes Sergio Vinola, Martín Grasso y el cuarto árbitro Luis Álvarez.

El Gasolero actualmente se ubica en la veintiunava posición en la tabla pero es lo que menos importa, ya que, pelea por mantener la categoría en la tabla de descensos, en la cual se ubica decimoctavo con 1.042 puntos de promedios por encima de Atético de Rafaela con 1.011 puntos y por debajo de Quilmes con 1.056 puntos. Por el otro lado, Colón se ubica en la séptima posición con 44 puntos peleando el campeonato que mantiene líder a Boca Juniors que tiene 49 puntos, por el momento el Sabalero está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2018.

Como llegan ambos equipos para este encuentro:

Temperley viene de caer 2 a 0 contra Arsenal en Sarandí, el Gasolero no tuvo una buena noche y no supo aprovechar la gran situación que tenia para alejarse del descenso, sin dudas no fue un buen partido, tan solo llegó dos veces al arco rival, y encima perdió a dos jugadores importantes, Gastón Bojanich que llegó a las 5 amarillas y Gonzalo Escobar que fue expulsado en una jugada para discutir.

Colón jugó su clásico frente a Unión de Santa Fe e igualó 1 a 1, desperdició una importante chance al igual que el Gasolero pero de otra manera, necesitaba ganar para seguir peleando arriba contra el Tatengue que venía de mal en peor.

Si bien aún no fueron confirmadas ambas alineaciones, los posibles jugadores que integrarían los equipos titulares serían:

Temperley: Matías Ibáñez; Christian Chimino, Gastón Aguirre, Alexis Zárate, Patricio Romero; Abel Peralta, Matías Sánchez, Leonardo Di Lorenzo, Emiliano Ozuna; Marcos Figueroa y Mauro Guevgeozian.

Colón: Jorge Broun; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortiz, Clemente Rodríguez; Nicolás Silva, Cristian Bernardi, Gerónimo Poblete, Iván Torres; Nicolás Leguizamon y Ismael Blanco.

Para agregar, Diego Vera no llega a este partido porque el cuerpo técnico prefiere que se recupere bien de su lesión, el que ocupa su lugar es Ismael Blanco.