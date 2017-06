Google Plus

Temperley no reaccionó y Banfield lo pasó por arriba. Foto: Olé

Como bien dice el título, Temperley no pudo con el Taladro y tuvo un partido para el olvido porque no jugó bien, encuentro parecido como contra Arsenal en la fecha 24 cuando perdió 2 a 0 y nunca pudo encontrar su buen juego con la pelota que venía manteniendo. La fecha pasada consiguió la victoria ante Colón de Santa Fe y le cortó un invicto de 10 partidos sin perder, hoy perdió 3 a 1, son partidos diferentes en donde parece que juegan otros jugadores, muy distinto lo que demostró el partido anterior con este.

El encuentro se disputó a las 16.15 horas, el primer tiempo comenzó con Banfield más decidido a ganar el partido, era mucho más agresivo cuando tenía la pelota por los costados, mientras que Temperley solo mantenía la posesión y estaba muy impreciso con los pases.

Igualmente los disparos al arco del Taladro eran flojos, no lo complicaban al arquero Leandro De Bórtoli suplente de Matías Ibañez que será baja lo que resta del torneo y tendrá de 6 a 8 meses de recuperación, en el partido ante Colón se rompió los ligamentos cruzados en la rodilla izquierda.

La primera mala noticia llegó para el conjunto Celeste a los 14 minutos cuando Matías Sánchez vio la tarjeta amarilla por una infracción, llegó a la quinta y se perderá el próximo encuentro frente al Club Atlético Talleres.

A los 36 minutos apareció la polémica del partido. Gonzalo Bettini tenía tomado en el área a Marcos Figueroa, era penal para Temperley que Fernando Espinoza no logró visualizar.

El primer gol del Taladro aparecía a los 44 minutos cuando el primer tiempo se disolvía. Brian Sarmiento asistió con un centro al área tras un saque de esquina a Nicolás Bertolo que remató de cabeza y la puso en la escuadra izquierda donde Leandro De Bórtoli no llegaba. Banfield jugaba mucho mejor, tenía bien merecido este gol.

Pero este golpe parecía ser lo último del primer tiempo hasta que a los 45 minutos cuando se iba la primera parte llegó el segundo gol de Banfield. Emanuel Cecchini sorprendió a todo Temperley, sacó un disparo de afuera del área y la puso por lo bajo junto al palo izquierdo del arco.

Así finalizaba el primer tiempo, Temperley no encontró el juego asociado y no podía marcar bien por los costados en la defensa, en el mediocampo se registraban la mayoría de las fallas. No fue buena la primera parte para Matías Sánchez.

El segundo tiempo empezaba mal, otra mala noticia. A los 49 minutos Marcos Figueroa llegó a la quinta amonestación tras una falta y es una baja sensible para este equipo de cara al encuentro que de la fecha que sigue.

Otro que vió la tarjeta amarilla fue Lucas Mancinelli a los 56 minutos. No sucedía mucho en esta segunda parte, Temperley seguía con las imprecisiones en los pases.

A los 59 minutos, el Gasolero tenía la más clara del partido hasta ese momento. Marcos Figueroa se perdió un gol increible, gracias a una asistencia de Lucas Mancinelli quedó solo en el área pero el remate pegó en el travesaño.

Repentinamente todo cambiaba, Temperley después de esa jugada despertó e iba en busca del descuento que llegó a los 63 minutos. Mauro Guevgeozián sacó un bombazo con la pierna derecha cuando le cayó un centro al área de Lucas Mancinelli. El encuentro se ponía 2 a 1. Después de este gol empezó a dominar del todo a Banfield y ahora quería el empate.

A los 66 minutos, Gastón Aguirre falló un remate de cabeza a quemarropa cerca del palo derecho pero la desvió el arquero Hilario Navarro, el centro fue tras un saque de esquina de Marcos Figueroa.

Cuando Temperley se animaba y jugaba mejor, el Taladro anotó su tercer tanto a los 69 minutos. Claudio Villagra disparó desde el interior del área por lo bajo junto al palo izquierdo cuando recibió una excelente asistencia de Darío Cvitanich.

Este gol revivió a Banfield que no la pasaba bien después del gol de Mauro Guevgeozián. Esto terminó de liquidar al Gasolero que volvió a ser lo que era en el primer tiempo y al comienzo de la segunda parte.

El partido finalizó 3 a 1 y lo mejor que tuvo Temperley fue Cristian Chimino pero después los demás jugadores no se pudieron encontrar en el juego.

El próximo encuentro que deberá disputar es contra Talleres con horario y día a confirmar.

Los once de ambos equipos:

Temperley: Leandro De Bórtoli, Cristian Chimino, Gastón Aguirre, Gastón Bojanich, Alexis Zárate, Abel Peralta, Matías Sánchez, Leonardo Di Lorenzo, Lucas Mancinelli, Marcos Figueroa y Mauro Guevgeozián. DT: Gustavo Álvarez.

Ingresaron: Patricio Romero por Abel Peralta, Javier Fernández por Matías Sánchez y Ariel Cólzera por Gastón Bojanich.

Banfield: Hilario Navarro, Gonzalo Bettini, Renato Civelli, Jorge Rodríguez, Alexis Soto, Eric Remedi, Emanuel Cechinni, Mauricio Sperdutti, Brian Sarmiento, Nicolás Bertolo y Darío Cvitanich. DT: Julio Cesar Falcioni.

Ingresaron: Claudio Villagra por Brian Sarmiento, Adrián Sporle por Nicolás Bertolo y Agustín Fontana por Darío Cvitanich.