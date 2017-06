Álvarez: "Contra Talleres hay que mejorar el manejo de la pelota"

El Gasolero está en la cuerda floja (Foto: Prensa Temperley)

Temperley sigue en la lucha por no descender y si quiere lograr el objetivo, no puede dejar escapar más puntos. En esta oportunidad, fue vencido 3-1 frente a Banfield, en un encuentro en el que los de Turdera se vieron neutralizados por el rival.



Tras la derrota, Gustavo Álvarez dialogó con la prensa y analizó el juego de sus dirigidos. "En la primera parte no pudimos ganar la mitad de la cancha, pese a eso Banfield no era lo suficientemente profundo para abrir el partido, de hecho lo hicieron de pelota parada. Sí nos superaron en el tramite pero sin profundidad. En el segundo tiempo modificamos algunas cosas y a partir de ahí emparejamos. Cuando no tuvimos claridad compensamos con empuje. Tuvimos dos jugadas claras, contra ninguna de Banfield. Si el partido se ponía 2 a 2 no era descabellado y en el momento que parecía que estábamos cerca del empate nos hacen el tercer gol".



Además, el DT aclaró que la única manera de conseguir los tres puntos es jugando bien, manejando la pelota y creando situaciones. "Contra Talleres hay que mejorar las imprecisiones en el manejo de la pelota. Si estas impreciso vas a carecer de profundidad, si no tenes profundidad es muy difícil hacer goles", explicó.

Por último, Álvarez se refirió a la ausencia de Emiliano Ozuna en este encuentro. "Con el resultado opuesto la ausencia se sintió, pero siempre digo que las campañas u los objetivos los consiguen los planteles.Tengo dos o tres jugadores por puesto y un grupo de jugadores en el que todos son parejos".