El Langreo se atasca en Santa Catalina

UP Langreo

UP Langreo: Adrián Torre; Castiello (Luis Nuño, min. 64), Pelayo Pedrayes, Álvaro Cuello, Dani López; Espolita (César, min. 85), Nacho Calvillo; Damián, Omar Sampedro, Pablo Acebal, De la Nava.

Llegaba el Unión Popular de Langreo a un campo por tradición complicado para el conjunto azulgrana. Santa Catalina aguardaba a un conjunto de Hernán Pérez que se presentaba en Pravia con la sensación de dar un golpe en la clasificación de ganar, ya que sus dos principales rivales, Sporting B y Avilés, cuentan con dos difíciles salidas esta jornada, como son Tuilla y Colunga, respectivamente.

Adrián Torre hizo la parada de la termporada atajando un disparo de Morán a bocajarro

El terreno de juego, que a medida que pasaron los minutos se iba complicando más, no vio un partido vistoso y con buen fútbol, y sí a dos equipos con un gran despliegue físico. El Praviano, muy serio desde el principio, contrarrestó el poderoso ataque langreano, y llevó peligro por bandas, en especial, y en la primera parte, por la izquierda, con un Xabi Semedo con el que seguro soñará Castiello esta noche.

La primera fue para el Langreo, con un disparo alto de Damián tras la peinada de De la Nava. Un Carlos De la Nava que, pese a participar en el juego, mostrar poderío aereo y asociarse bien con sus compañeros, sigue negado de cara a puerta. Respondió rápido y bien el Praviano en una internada de Xabi Semedo por la izquierda, que se fue de Castiello y la puso rasa, Morán llegó pero Álvaro se lanzó y taponó el disparo del capitán praviano. El ex extremo de Marino o Condal fue superior en todos los duelos ante Castiello en la primera parte, y el Praviano explotó esa vía. El Langreo fue el siguiente en intentarlo mediante su capitán, Pablo Acebal, que disparó desde fuera del área alto tras una dejada de Carlos De la Nava.

A la media hora de partido llegó una de las acciones clave, Xabi Semedo se fue de Castiello por enésima vez en izquierda, la puso por abajo superando a Adrián Torre, y Morán que empalaba a portería vacía para el primero, pero el cancerbero langreano, con una espectacular reacción se lanzó e interceptó el disparo, atajándolo para más espectacularidad. Manos a la cabeza de la afición local que cantaba el primero, y un "milagro" más del portero visitante, habitual cada jornada. El último en intentarlo en la primera mitad sería Balsera, pero el disparo del "10" local se fue muy alto.

Xabi Semedo envió al limbo el 1-0 a puerta vacía.

Descanso, 0-0 y con el Praviano pudiendo irse por delante. Buscó reacción Hernán y puso a calentar de inicio a un Luis Nuño sorprendentemente suplente ante su ex equipo, pero el primer acercamiento fue para los locales, con una volea de Xabi Semedo en un balón muerto que atrapó sin problemas Adrián. El propio Xabi Semedo, muy activo, tuvo la más clara del partido. Pase de la muerte del ex langreano Guille Méndez desde la derecha, supera a Adrián, y a puerta vacía el jugador del Praviano envió de manera incomprensible muy alto. Segunda ocasión clarísima para los locales, que a partir de hay, no tuvieron más opción.

Entró Luis Nuño y con veinte minutos por delante el Langreo se lanzó hacia la puerta praviana. Zafarrancho de combate langreano, eso sí, sin ocasiones clarísimas de gol. Primero el colegiado anularía un gol de Damián, que empujó un disparo de Carlos De la Nava. Parecía posición antirreglamentaria clara. El propio Damián a punto estuvo de sorprender a Raúl Paulino en una falta lejana que el mierense lanzó a puerta y se fue cerca del palo izquierdo. La última, con dos minutos por encima del noventa, la tuvo Nacho Calvillo, en un cabezazo que se fue arriba.

Al final, empate a cero y paso atrás para un Langreo que termina la primera vuelta invicto, y espera a los partidos complicados del domingo de Real Avilés y Sporting B.