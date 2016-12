Jóvenes y viejos con historia compartida

Google Plus

Imagen: losotros18.com

Situamos a la Región de Murcia en el mundo del fútbol como un territorio con grandes momentos vividos. Los equipos de la Región de Murcia –pocos por desgracia- que han llegado a permanecer alguna que otra temporada en el fútbol profesional, llegaron a dejar huella a más de uno. El primer ejemplo por excelencia de estos equipos es el Real Murcia Club de Fútbol SAD, el rey de Segunda División, el equipo que siempre ha representado a la Región de Murcia un escalón por encima que el resto de los equipos murcianos. No solo está el Real Murcia Club de Fútbol representando a la región en este deporte, hay equipos como el UCAM Murcia Club de Fútbol, el FC Cartagena, el FC Jumilla, y un equipo creado hace apenas unos meses, el Lorca FC de Xu Genbao. Obviamente, destacar la existencia del fútbol modesto y humilde con divisiones como Tercera, Preferente y Regionales.

Habiendo hecho un repaso de los actuales equipos representantes de la Región de Murcia en el deporte más practicado en el mundo, hay que hacer hincapié y mirar hacia atrás. Volviendo al tema del Lorca FC de Xu Genbao, el empresario chino que compró al equipo lorquino La Hoya Lorca Club de Fútbol y lo convirtió en este, el Lorca FC. Lorca pasó de tener en teoría a un equipo con pocas posibilidades de ascender al fútbol profesional a tener un equipo con dinero desde su creación, comenzando así un proyecto de campeón, un proyecto de ascenso a Segunda División, o lo que es lo mismo, intentar devolver a la ciudad de Lorca al lugar que le pertenece en el mundo del fútbol.

Lorca, de las ciudades con más historia en el fútbol

Se podría decir que eso es una “parte” del fútbol lorquino. Luego está la otra parte, en el grupo XIII de Tercera División, donde se encuentra el Club de Fútbol Lorca Deportiva, el cual llama a la puerta de Segunda División B ya que se encuentra en primera posición siendo perseguido por el filial del nuevo Lorca FC de Xu Genbao, a tan solo cuatro puntos de diferencia. Este Club de Fútbol Lorca Deportiva es un equipo creado en el verano del año 2012, y detrás de él existe una amplia historia de fútbol lorquino.

Imagen: Deporte Lorquino

En Lorca se respira el fútbol desde principios del siglo XX, con aquel Lorca FC creado en 1901 que portaba un escudo generalmente negro y el castillo de la ciudad en lo alto del mismo, que a su vez competía con el primer Águilas FC creado también en 1901. Desde ahí hasta la actualidad han existido diferentes versiones de “Lorca FC”, algún que otro “CD Lorca” y un “Lorca CF” nacido en el año 1950. Al actual escudo del CF Lorca Deportiva se le encuentra un parecido en el CD Lorca de 1950.

A partir de 1969, se empezó a utilizar el término “Lorca Deportiva”. En ese año se creó el Club de Fútbol Lorca Deportiva, un equipo que estuvo desde el año de su creación hasta diez años después en categorías como Preferente y Tercera División, pero que en la temporada 1981/1982 comenzaría a asomar la cabeza en Segunda División B hasta que la 1984/1985 la disputaría en Segunda División, con un posterior descenso al quedar vigésimo. Desde la 1985/1986 hasta la última que llegó a disputar, la 1993/1994, el equipo no volvería a pisar el fútbol profesional y estuvo en Tercera División todas las temporadas restantes, exceptuando las temporadas 1987/1988 y 1988/1989.

Lorca Deportiva de la 84/85. Imagen: Deporte Lorquino

Llegando al punto anteriormente mencionado, el del año 1994, se queda para la historia como la última temporada del CF Lorca Deportiva, el divorcio entre afición y Manzaneque se confirma y el club desaparece sin deudas en Preferente Murciana, ya que las mismas iban asociadas al propio Moreno Manzaneque.

En verano de 1994 se consigue fusionar al Lorca Promesas, a la UD Lorca y al CF Lorca Deportiva en el Lorca CF, que se hizo cargo de las deudas (el CF Lorca Deportiva no deja ninguna deuda). El presidente de este nuevo club es José Reverte Navarro, ganadero, y el entrenador el lorquino Juan Martínez Casuco.

Temporada 2000/2001, la temporada del gran desastre. El club tiene una deuda de 240 millones de pesetas (1.442.429 €). A mediados de julio aparece un nuevo club en la ciudad, el Lorca Deportiva CF, presidido por Antonio Baños, que toma el escudo y los colores del antiguo Lorca Deportiva.

Unai Emery, entrenador del Lorca Deportiva en su mejor época. Imagen: sevillismoenvena.com

No solo estaban Real Murcia y Lorca Deportiva

Sin cambiar de década, permaneciendo en finales de siglo y principios del actual, un equipo humilde asaltaría Murcia. Corre el año 1999, concretamente mediados del mismo, cuando nace el Club de Fútbol Ciudad de Murcia, que surge en el verano de 1999 de la mente de Quique Pina. El nuevo equipo arranca en el Grupo B de Territorial Preferente. El primer entrenador del club fue Paco Pliego, un hombre que se estrenaba por aquel entonces en los banquillos. Entrenaban en el Municipal José Barnés. El Concejal de Deportes del Ayuntamiento, tras la insistencia de Quique Pina, le prometió que remodelaría el terreno de juego de La Flota, aunque el equipo jugó en el José Barnés hasta conseguir el ascenso a Segunda División B.

El Club de Fútbol Ciudad de Murcia, tras un año de gloria en el grupo XIII de Tercera División, ya estaría en Segunda División B con tan solo dos años de existencia. El Ciudad de Murcia comenzó la temporada 2001/2002 en Segunda División B jugando en el Recinto Deportivo de Espinardo. El equipo estuvo siempre en la parte media alta de la tabla. La temporada la comenzó Alfonso Guzmán en el banquillo y la terminó el grupo formado por ‘Yeyo’ y Diego Rodríguez. Completó una magnífica campaña, pero no logró clasificarse para los ‘play-off’ de ascenso a Segunda División, terminando la liga en quinto lugar.

Aquellos años buenos…

Llega la siguiente temporada, la 2002/2003, con una novedad que marcará el futuro del Ciudad de Murcia. El equipo rojinegro logra que el Ayuntamiento de Murcia les permita disputar sus partidos en el Estadio La Condomina, en el cuál aún disputaba sus partidos el Real Murcia del recién llegado David Vidal, el entrenador que llevó a los pimentoneros a Primera División tras siete temporadas en Segunda, seis en Segunda B e incluso una temporada en Tercera División, la 1995/1996. El Ciudad de Murcia construyó para aquella temporada un proyecto para ascender a Segunda División, con el interior zurdo cántabro Pepe Aguilar como referente de la plantilla. La temporada comenzó de manera irregular, el equipo se mantiene en la zona media-alta de la tabla, pero no se termina de enganchar a los puestos altos. Javi López arranca la temporada, pero es reemplazado por Crispi y éste a su vez por Carlos Orúe. Con este último se consiguen unos magníficos resultados, perdiendo sólo el último partido contra el Mérida UD en la última jornada con el equipo clasificado matemáticamente para el 'play-off'.

El sorteo le encuadra en el Grupo D junto al Pontevedra, al Barakaldo y al CD Castellón. La liguilla se convierte en un mano a mano entre Castellón y Ciudad de Murcia, quedando todo pendiente para los dos últimos partidos en los que se enfrentaban entre ellos. La ida se disputa en Castalia, con resultado de 0-0. En la vuelta, el Ciudad de Murcia arrasa al Castellón en La Condomina. El Ciudad gana por 3-1, siendo Pepe Aguilar el jugador clave del encuentro y otorgando a la Región de Murcia una futura temporada 2003/2004 con un equipo en Primera División y otro equipo en Segunda División.

Imagen: CAP Ciudad de Murcia

En la temporada 2003/04 el equipo luchó durante toda la temporada por conseguir la permanencia y afianzarse de este modo en la Segunda División de España. Además se inició el proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva. Juanma Lillo fue el encargado de dirigir al Ciudad de Murcia al comienzo de la temporada, siendo destituido meses después por sus malos resultados. El entrenador que lo sucedió fue Juan José Enríquez, fallecido en verano de 2015, que consiguió mejores números que su antecesor. Aun así no consiguió acabar la temporada al mando del conjunto rojinegro. Fernando Zambrano dirigió al equipo en el tramo final de liga, consiguiendo la permanencia matemática en el último partido frente al Algeciras. En la temporada 2004/05 el equipo se presentó cargado de nuevos fichajes para conseguir el objetivo marcado, la permanencia. El entrenador que se contrató para conseguir ese objetivo fue Miguel Álvarez.

En el mercado de invierno se renovó casi por completo la plantilla, esperando obtener algunos buenos resultados. Miguel Álvarez fue destituido y reemplazado por Julián Rubio. La temporada fue pasando y el Ciudad continuaba sufriendo. Julián Rubio fue destituido, y sorprendentemente el nuevo entrenador fue Miguel Álvarez nuevamente. De nuevo, el Ciudad de Murcia se salvó en la última jornada de liga. Esta vez fue en el Estadio Helmántico, ante el Salamanca, al cuál vencieron 0-2 gracias a dos tantos del jerezano Dani Güiza.

Llegó la temporada 2005/2006, la mejor temporada del Ciudad de Murcia sin lugar a dudas. El Ciudad de Murcia preparó un equipo joven con muchas ganas con ánimo de no pasar apuros para permanecer en la división. El entrenador fue Abel Resino, antiguo portero del Atlético de Madrid. El equipo murciano finalizó la temporada cuarto con 72 puntos, dos puntos menos que el tercero, el Levante. Tras el Ciudad de Murcia, en quinto lugar se encontraba el Lorca Deportiva CF liderado por el delantero Tati Maldonado, con 69 puntos.

Dio comienzo la temporada 2006/2007, la última de la historia del Ciudad de Murcia. Quique Pina decidió que el hombre ideal para llevar a cabo un proyecto para ascender al equipo murciano era José Luis Oltra, un entrenador valenciano que en aquellos años apenas tenía palmarés en Segunda División, y que actualmente cuenta con dos ascensos a Primera. El equipo permaneció invicto en La Condomina hasta la jornada 33, cuando el Almería de Unai Emery vencería por 0-1. Los murcianos terminaron la temporada nuevamente en cuarto lugar, pero esta vez con 63 puntos.

El Ayuntamiento de Murcia no ayudó al club a construir las infraestructuras necesarias y así el equipo no podría subsistir. Se presentó un proyecto de nuevo estadio cerca de la futura Nueva Condomina que ya se estaba construyendo para el Real Murcia. Ante este escenario, Pina decide vender el club. Carlos Marsá (presidente del CP Granada 74), manifiesta su intención de comprar y trasladar el equipo a Granada, creando así el Granada 74 SAD. El 6 de junio de 2007 se hizo oficial la venta.

Ciudad y Lorca, hermanamiento de historias

Las últimas pinceladas de Lorca Deportiva y Ciudad de Murcia dejan ante nuestros ojos algunas anécdotas. Aficionados del Ciudad de Murcia, tras su desaparición, planearon la idea de refundar el equipo, y fue entonces cuando el antiguo directivo rojinegro Evedasto Lifante consiguió cerrar un acuerdo para adquirir el EMD Lorquí, cambiando su denominación por Club Atlético Ciudad de Lorquí, posteriormente Club Atlético Ciudad. Además, se contrató a varios jugadores que habían militado en el CF Ciudad de Murcia y su filial, como el cántabro Pepe Aguilar. Su nuevo entrenador sería Julián Rubio, quien dirigió al antiguo Ciudad de Murcia durante la temporada 2004/2005.

Los problemas económicos llevaron a la desaparición del Atlético Ciudad en agosto de 2010, cuando el equipo se encontraba en el grupo IV de Segunda División B. Semanas después, un grupo de aficionados crearon el Club de Accionariado Popular Ciudad de Murcia, en un intento de revivir nuevamente al Ciudad de Murcia. Este equipo actualmente milita en el grupo XIII de la Tercera División española y mantiene una filosofía totalmente contraria a la del fútbol moderno, tratándose de un club gestionado por ese mismo grupo de aficionados.

La otra cara de la moneda. El Lorca Deportiva CF quedó inactivo desde el verano de 2010, pese a que su desaparición se produjera en 2015 tras publicarse en el BOE la conclusión del concurso, haciéndose efectiva la disolución de la entidad. El empresario Cristóbal Sánchez Arcas registró, al nuevo equipo de Lorca, el Lorca Atlético Club de Fútbol, llamado anteriormente como Sangonera Atlético, lo que fue un intento de volver a Segunda B.

En la temporada 2010/2011 el equipo no arranca bien. La temporada concluyó con el descenso del Lorca Atlético Club de Fútbol a Tercera División y con deudas desde la presidencia del club hacia los jugadores, tres meses concretamente. El día 29 de junio el club desciende a Preferente Autonómica por impagos. El delegado del club Juan Antonio Egea aseguró que quería continuar con el equipo en categoría regional aunque no pueda subir por la sanción tras el descenso administrativo. Finalmente, el presidente no inscribe al club en Preferente y se culmina la desaparición del Lorca Atlético.

Crónica de años de gloria: "Una década hermanada"

Esta historia de la última década hace rememorar grandes momentos vividos por los aficionados al fútbol en la Región de Murcia, pero también hace que el futbolero piense en aquel coletazo que dieron Ciudad de Murcia y Lorca Deportiva en Segunda División y en Segunda División B, incluyendo los equipos con los que ambos intentaron renacer (Lorca Atlético y Club Atlético Ciudad). La llegada de Quique Pina al CF Lorca Deportiva hace que el "hermanamiento de historias" entre Ciudad y Lorca continúe.