Atlético Astorga 2016 (I): incapaces de conseguir la permanencia

El 2016 podría tildarse de irregular para un Atlético Astorga, que ha vivido muchas sensaciones en apenas 366 días. Malos momentos, situaciones positivas, sorprendentes decisión y un descenso para devolver al cuadro maragato a Tercera División después de dos años de sueños en la categoría de bronce. Y es que sí, el conjunto maragato tendrá para siempre marcado este año como el de su retorno a la competición regional tras disfrutar de Segunda División B.

Luchó hasta el final por conseguir el objetivo de la permanencia, a pesar de los muchos problemas con los que se encontró el club en el arranque de este 2016 y los enormes cambios vividos. Pero el Atlético Astorga acostubra a no darse por vencido y estuvo a punto de dar la campanada con una salvación que hubiera sido recordada por todos como histórica viendo como empezó enero. Meses complicados y que tuvieron el peor desenlace posible.

Enero de cambios y mejoría

El año no pudo comenzar de mejor forma para un Atlético Astorga que arrancó 2016 en la última posición de la tabla y con la zona de tranquilidad a seis puntos. Las cosas parecían muy complicadas, más cuando el primer partido tenía a A Malata y al intratable líder Racing de Ferrol como protagonista. Un cuadro que hasta la fecha no conocía la derrota en su feudo y que pereció por culpa del gol de Antonio Pino en los compases iniciales del duelo. Tres puntos muy importantes para el conjunto maragato que no cambiaron, eso sí, la idea del club.

Y es que escasos días después, el Atlético Astorga volvió a viajar a tierras gallegas para medirse al Coruxo en O Vao, donde quedaron en evidencia las prestaciones maragatas. Los pupilos de Paulino Martínez Soria no pudieron sumar nada positivo en tierras gallegas a pesar de intentarlo todo. La situación no dejaba de complicarse y hacía falta un giro en la entidad. Éste no tardó en llegar. La entidad llegó a un acuerdo con la SD Ponferradina para que el equipo berciano le cediera jugadores a cambio de una futura filialidad. Salidas y llegadas a doquier.

Ricky Alonso (Alcorcón B), Manu Martínez (Arandina CF), Fa (Sariñena), Dani Pevida (SD Leioa), Antonio Pino (Guijuelo) y Marcos Fernández (SD Logroñés) dejaron la disciplina maragata en las primeras semanas de enero. Además, Javi Díez anunció su retirada tras el encuentro ante el Racing de Santander debido a una lesión crónica en el hombro. 'Pulpo' Romero (Rapid de Bucarest), Fernando Ribas (Sariñena), Uxío Marcos (Sesiones AFE), Juampa Barros (Racing de Ferrol) y Iago Beceiro (Verín) firmaron por un Atlético Astorga al que también retornó Héctor Taranilla.

Las buenas sensaciones con las que se inició enero quedaron ratificadas en el estreno del año en La Eragudina frente al Racing de Santander. Partido histórico. El cuadro maragato recibió al conjunto cántabro en la despedida de Javi Díez como jugador de fútbol profesional, que se cerró con un penalti detenido por el meta leonés. De nuevo, un gol de David Bandera fue determinante para que el Atlético Astorga sumara un punto de nivel ante el equipo que finalmente acabaría en la primera plaza. Las ilusiones estaban intactas.

El crecimiento del equipo astorgano era total y frente al filial del Celta de Vigo llegó a la cumbre. El duelo ante el segundo equipo celeste sirvió para el debut de 'Pulpo' Romero y Juampa Barros, dos de los fichajes que más protagonismo tuvieron durante estos primeros meses de 2016. Una goleada labrada durante los 45 minutos iniciales del encuentro y que tuvo a Víctor, Diego Peláez, Roberto Puente y Antonio León como protagonistas de los tantos astorganos. A pesar de ello, la salvación se mantenía más allá del partido de distancia, lo que complicaba en demasia el objetivo de la permanencia.

Pero el Atlético Astorga no podía cerrar el mes con tranquilidad y con una victoria. Las dudas tenían que volver a acechar. Su visita a Aranda de Duero terminó con decepción ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Los tantos de Javilillo y Fran Ochoa dejaron la permanencia igual de lejos, pero con las sensación negativa de ser muy inferior a su rival. Lo más destacado del encuentro fueron los primeros minutos de Iago Beceiro con la elástica verde, que pusieron en evidencia el enorme potencial que atesora el delantero gallego.

Un febrero para la ilusión

Si enero había sido un mes positivo para el Atlético Astorga, febrero iba a ser mucho mejor para los intereses del cuadro maragto en su objetivo de permanencia. Nada más y nada menos que diez puntos de los doce que se pusieron en juego acabaron en el 'zurrón' de los pupilos de Paulino Martínez Soria. Las buenas noticias se iniciaron ante la UD Logroñés en La Eragudina con una remontada espectacular ante un cuadro en puestos de playoff de ascenso. David Bandera, Roberto Puente y Iago Beceiro hicieron que las ilusiones volvieran a instalarse entre los seguidores maragatos.

El trece de febrero el Atlético Astorga volvió a tomar aire. El cuadro maragato acabó la vigésima quinta jornada fuera de los puestos de descenso, aunque todavía en peligro en playout. Ante un rival directo como la Peña Sport, el conjunto astorgano mostró una doble cara en la que, incluso, puso en duda la consecución de estos tres puntos. A pesar de ello, la victoria sirvió para confirmar los buenos presagios y demostrar el potencial ofensivo con el que contaban los pupilos de Paulino Martínez Soria.

Aunque el ritmo no se mantuvo de forma constante. En La Eragudina debía hacerse fuerte el Atlético Astorga en la consecución de su objetivo, pero no fue lo esperado. El CD Izarra acudió al feudo maragato con la clara intención de sumar un punto y así fue. Tablas sin goles en uno de los peores partidos vividos de la temporada. El conjunto navarro sumó un importante punto que ayudó al conjunto astorgano a colocarse a tiro de piedra de la salvación después de tanto sufrimiento.

El punto de inflexión llegó el penúltimo día de febrero. En año bisiesto, el día 28 del segundo mes del año finalizó con la victoria maragata sobre el segundo equipo del Sporting de Gijón. El triunfo ante el filial sportinguista sirvió, de paso, para conseguir abandonar los puestos de descenso. Con 30 puntos y once jornadas por disputarse, las opciones de salvación aumentaban. Las sensaciones eran ahora muy positivas y el club, sus jugadores y sus aficionados creían en la permanencia.

Sin ganar, la salvación imposible

Entonces volvieron las dudas a Astorga. Fuera de la zona de descenso, el cuadro maragato afrontó el último tramo de la temporada con el único objetivo de mantener el nivel. La idea era clara. Para conseguir la salvación la necesidad no era otra que hacerse fuerte en La Eragudina y sumar los máximos puntos posibles como local. Las cosas no pudieron ir peor desde el mes de marzo, en el que los pupilos de Paulino Martínez Soria echaron por tierra sus opciones.

Las dudas se acrecentaron ante equipos gallegos. Dos empates ante el Pontevedra en La Eragudina, y la UD Somozas en el Alcalde Manuel Candocia hicieron reverdecer los problemas del Atlético Astorga. A pesar de no ser capaz de sumar la victoria en ninguno de estos dos encuentros, el equipo maragato se mantuvo fuera de los puestos de descenso. Iba a ser la última vez en la que el conjunto que dirigía Paulino Martínez Soria estaría fueras de estas posiciones de tranquilidad. Los malos presagios que terminaron en descenso se cimentaron en las primeras semanas del mes de marzo.

Los problemas se acrecentaron ante equipos de Castilla y León, ante los cuáles el Atlético Astorga solamente fue capaz de sumar un punto de los doce puestos en juego. Frente al Real Valladolid Promesas el cuadro maragato evidenció una preocupante escasa solidez como local. José Manuel fue el encargado de marcar el tanto blanquivioleta para derrotar al conjunto astorgano. Mejoró las sensaciones el duelo ante la Cultural y Deportiva Leonesa, aunque no fue capaz de pasar del empate. En el derbi leonés, la necesidad de los pupilos de Paulino Martínez Soria no sirvió de mucho y dejó más y más dudas a la ya preocupada afición verde.

La desgracia astorgana se terminó por cumplir en las dos jornadas siguientes que sirvieron para estrenar el mes de abril. En La Eragudina, el Atlético Astorga volvió a perecer a manos de un Burgos que supo aprovechar la necesidad de los locales. Misma situación vivió el cuadro maragato una semana después en su visita al Municipal de Guijuelo. En tierras charras, los pupilos de Paulino Martínez Soria volvieron a caer derrotados ante el enorme empuje de los chacineros. Las opciones de permanencia se complicaban. Y de que manera.

Demasiados errores y descenso

La penúltima alegría del Atlético Astorga en la categoría de bronce llegó en el duelo ante el Cacereño. El cuadro maragato protagonizó uno de los mejores encuentros de este 2016 en Segunda División B. Los pupilos de Paulino Martínez vencieron con comodidad al conjunto extremeño. Hasta en tres ocasiones igualaron la contienda los astorganos antes de llevarse los tres puntos. Un encuentro que levantó esperanzas de la posible salvación que no iba a ser posible como quedaría demostrado.

La posibilidad de salvación tornó en casi imposible con los dos siguientes resultados cosechados por el Atlético Astorga. Primero, el cuadro maragato cayó 2-0 ante el Tudelano, una de las revelaciones de la temporada y que no dieron opción a los maragatos. Aunque el empate vivido frente al Lealtad de Villaviciosa en La Eragudina dejó con pie y medio en Tercera División al cuadro maragato. A pesar de adelantarse en el marcador con el gol de Roberto Puente, los astorganos solamente eran capaces de sumar un punto en su feudo.

El mazazo definitivo llegó en la penúltima jornada de la temporada. El Atlético Astorga visitó al ya descendido SD Compostela, pero salió goleado de San Lázaro. El 4-1 que reflejó el marcador fue determinante para que el cuadro maragato no fuera capaz de acometer la permanencia en la última jornada. Y eso, a pesar de que el conjunto astorgano superó 2-1 al líder de la categoría, que cayó a la segunda posición. El doblete de David Bandera fue insuficiente. La suerte estaba echada y los pupilos de Paulino Martínez abandonaban la categoría de bronce.

Estádisticas globales del Atlético Astorga en 2016 (primeros seis meses)

EQUIPO PUNTOS PARTIDOS JUGADOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS GOLES A FAVOR GOLES EN CONTRA Atlético Astorga 27 20 7 6 7 26 25

Estádisticas individuales del Atlético Astorga en 2016 (primeros seis meses)