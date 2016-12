Atlético Astorga 2016 (II): retorno a Tercera mejor de lo esperado

Google Plus

El 2016 ha tenido diversas etapas: alegres, ilusionantes, tristes, preocupantes..., pero, sin duda, estos últimos seis meses de competición han traído al Atlético Astorga la ilusión por recuperar su status de bronce antes de lo esperado. Con la confianza de haber sido uno de los destacados de esta primera parte de competición, el cuadro maragato afronta ahora el tramo final con el claro convencimiento que lo que está por llegar puede ser muy positivo para la entidad.

Volver a jugar el playoff de ascenso a Segunda División B es el único objetivo que persigue el cuadro maragato en su vuelta a la cuarta categoría del fútbol nacional. Para ello, el Atlético Astorga se ha visto obligado a reinventarse con el fin de volver a ser competitivo tras la marcha de buena parte de la plantilla que no pudo evitar el descenso. Seis meses de altibajos que han dejado la sensación de que el conjunto astorgano puede ser capaz de repetir la gesta vivida en aquel ya lejano junio de 2014.

La plantilla cambia al completo

No podía ser de otra manera. El descenso a Tercera División complicó el futuro más cercano del Atlético Astorga. La deuda de más de 50.000 euros hizo que el club optara por volver a los orígenes y contar con una plantilla de jugadores procedentes de la provincia. Todo ante la salida inminente de muchos efectivos que dejaron su impronta en Segunda División B y que llamaron la atención de los equipos de bronce. Se presumía un verano 'movido' y así iba a ser desde el comienzo.

El primero de los objetivos era confirmar al técnico del Atlético Astorga en su retorno a Tercera División. A pesar del descenso de categoría, la Junta Gestora del cuadro maragato apostó por la continuidad de Paulino Martínez Soria. El manchego no dudó. La oportunidad de recuperar la categoría de bronce y la tranquilidad que aporta la entidad astorgana convenció al entrenador. Así las cosas, Paulino se rodeó ahora con hombres de su plena confianza con la llegada de Iván Robles y Gernán Fernández, unido al ascenso de Víctor Villalibre como preparador físico.

La primera misión de Paulino Martínez Soria era más complicada de lo que pueda imaginarse. El técnico del Atlético Astorga conocía la salida segura de 'Pulpo' Romero, Fernando Ribas, Uxío Marcos, Saúl Crespo, Juampa Barros y Iago Beceiro, que retornaban a la disciplina de la SD Ponferradina tras su cesión. También la de David Bandera, que probaría fortuna en el cuadro berciano, aunque ninguno de ellos terminarían vistiendo la camiseta blanquiazul. Además, Cristian, David Uña, Juanra, Antonio León, Porfirio Puente, Víctor Andrés e Ivi Vales desecharían la opción de seguir vinculados al equipo verde.

Los únicos que dieron una respuesta positiva sobre su continuidad fueron Manrique, Víctor, Héctor Taranilla, Diego Peláez y Roberto Puente. Cinco nombres sobre los que se sostendría la plantilla joven y sólida que a punto estaba de conformar el Atlético Astorga. El cuadro maragato anunció, del mismo modo, las vueltas de Pablo Tejedor, Marcos Blanco y Adrián Rojo tras su estancia en La Bañeza, La Virgen del Camino y el Atlético Bembibre. De este modo, siete de los hombres que consiguieron la gesta del ascenso a Segunda División B vestirían esta campaña de verde.

Pronto quedó patente la idea del Atlético Astorga con la confirmación de nuevos nombres para la plantilla astorgana. Así, desde la provincia llegaron Jorge y Javi Amor, procedentes de La Bañeza, Isma, desde el Atlético Bembibre, o Raúl Vallejo y Sobejano, tras abandonar La Virgen del Camino. Además, Emilio Iglesias, de la confianza de Paulino Martínez Soria llegó a La Eragudina, al igual que los jugadores de la Peña División de Honor Jon, Franco y Christian. El único jugador llegado desde fuera de la provincia fue Álex Conde, que reforzó el ataque tras el descenso de nivel vivido en el CD Villaralbo, su último club.

Lo que nadie esperaba era los retoques de calidad y experiencia con los que iba a contar el club astorgano. Más si cabe, cuando la pretemporada y el verano estuvo marcado por las dudas y las pruebas con hasta una decena de jugadores tratando de encontrar su hueco. Desde la Cultural y Deportiva Leonesa llegaron dos jugadores que darían el salto de calidad adecuado al Atlético Astorga. Así, Tejedor y el retorno de Juan Bardal cerraron una plantilla ilusionante, pero sin conocer el nivel real que podría aportar en su retorno a Tercera División.

La pretemporada no ayudó demasiado a dejar atrás las dudas en torno al equipo y, sobre todo, acerca del posible nivel que pudiera mostrar. El mes de preparación estuvo marcado por las constantes modificaciones en el once de Paulino Martínez Soria y la entrada de jugadores que finalmente no conforman la plantilla. El Zamora, el filial de la Cultural y Deportiva Leonesa, el Atlético Bembibre, el CD Ejido o el Onzonilla fueron varios de los equipos a los que se midió el cuadro maragato durante la época estival.

Inicio apabullante

Sin tiempo para las dudas, el Atlético Astorga afrontó su primer encuentro de la temporada. El rival, la Gimnástica Segoviana, no invitaba al optimismo y así quedó reflejado con el gol azulgrana en el primer minuto de juego. Aún así, el cuadro maragato fue capaz de rehacerse y de sumar los tres primeros puntos en juego. Inicio ilusionante y brillante arranque de temporada ante uno de los principales favoritos en la lucha por acabar en la primera posición de la tabla.

La jornada siguiente, el calendario deparó el primer derbi leonés en Los Dominicos entre el Atlético Astorga y La Virgen del Camino. El feudo virginiano, inexpugnable en temporadas anteriores, se presentaba como una difícil piedra de toque para los pupilos de Paulino Martínez Soria. Quedó demostrado en el desarollo de un encuentro que tuvo que decidirse en el tiempo añadido en el que un gol de Raúl Vallejo salvó un punto para el conjunto maragato. Otro choque complicado solventado.

La solidez demostrada por el Atlético Astorga sorprendió, incluso, a los propios aficionados del cuadro maragato. Sus jugadores seguían a lo suyo. En La Eragudina la solvencia de los pupilos de Paulino Martínez Soria era total, como así atestigua la goleada 4-1 sobre el CD Villaralbo. Aunque las prestaciones astorganas iban más allá de ahí y a domicilio también dejaron excelente sensaciones. Prueba de ello es la victoria ante el Burgos Promesas 2000 en un encuentro marcado por el grave susto del cancerbero del cuadro burgalés que se desplomó sobre el césped.

Camino del récord del club

El nivel mostrado por el Atlético Astorga no dejaba ahora opción a las dudas. Otra importante piedra de toque como el filial del Numancia no fue rival para el conjunto maragato. Una remontada sobre el cuadro soriano que sirvió para ostentar el liderato del Grupo VIII de Tercera División. La quinta victoria en seis choques llegó en el Burgo de Osma en un choque en el que de nuevo la segunda mitad fue determinante. Víctor, Javi Amor y Álex Conde fueron los encargados de marcar los tres goles del cuadro astorgano.

Con más sufrimiento de lo esperado obtuvo el Atlético Astorga una nueva victoria en La Eragudina. De nuevo, Roberto Puente, saliendo desde el banquillo, era el encargado de anotar el tanto de la victoria. El Real Ávila, eso sí, dejó una buena imagen a pesar de la derrota. El cuadro maragato disputó el primero de los encuentros de Copa Federación, pero cayó goleado en Aranda de Duero en un choque en el que jugaron los menos habituales y canteranos del club. La semana finalizó con un nuevo triunfo astorgano a domicilio. En esta ocasión ante el segundo equipo del Mirandés.

El Atlético Astorga refrendó su superioridad en La Eragudina con la enorme goleada sobre el Cristo Atlético. Una espectacular media hora sirvió para acercar el récord de nueve triunfos consecutivos que iba a consumarse tras vencer en las dos jornadas posteriores. Con mucho sufrimiento, el cuadro maragato superó en La Devesa a un Atlético Bembibre que llegó a adelantarse en el marcador. Ante su afición y frente a La Bañeza, el equipo verde consiguió reafirmar su solidez desde lo alto de la clasificación con once jornadas casi perfectas.

Los 'pinchazos' llegan a Astorga

Lo fue avisando Paulino Martínez Soria durante varias semanas: "La derrota terminará llegando". Tras consumar unos registros espectaculares, el Atlético Astorga cedió los primeros puntos de la temporada. El Ruta de la Plata y el Zamora fueron los encargados de batir al conjunto astorgano. Aunque eso no evitó que las prestaciones del equipo en La Eragudina variaran. El Atlético Tordesillas comprobó lo que ocurre en el feudo astorgano, que no es otra cosa que la imposibilidad de sumar los tres puntos.

Pero las dudas a domicilio no cambiaron. El Atlético Astorga viajó a tierras burgalesas para medirse al Atrio Bupolsa y acabó sumando un punto. El conjunto astorgano vivió un tiempo de descuento intenso con dos goles y la posibilidad de haberse llevado el triunfo. En ese encuentro debutó Kike Reguero, tras reforzar la meta tras la salida de Sobejano. Pero ante los males, La Eragudina. El cuadro maragato retornó a su feudo para recuperar las sensaciones y batir a un débil San José que nada pudo hacer ante el empuje de los pupilos de Paulino Martínez Soria.

De la forma más inesperada posible llegó la segunda derrota de la temporada. Otra vez a domicilio. La SD Almazán aprovechó las dudas del cuadro maragato para sumar el triunfo y acortar la ventaja de los verdes. Aunque las sensaciones no variaron ni un ápice, como así quedó demostrado en el duelo ante la Cebrereña en La Eragudina. Lo que sí iba a desaparecer era el lidearto del Atlético Astorga. El equipo dirigido por Paulino Martínez Soria empató ante Unionistas en un encuentro marcado por la igualdad y el buen fútbol entre dos de los principales favoritos.

El cierre del 2016 iba a llegar en La Eragudina para el Atlético Astorga. El conjunto maragato venció al Villamuriel y finalizó un año con muchas caras diferentes para la entidad verde. De vacaciones, la entidad no se plantea, de momento, la incorporacón de ningún jugador. Aunque, eso sí, el cuadro astorgano podría acometer el fichaje de algún jugador en caso de que se den una serie de condicionante económicos y deportivos determinados. El objetivo ahora es claro, la clasificación para el playoff de ascenso. El resto, llegará.

Estádisticas globales del Atlético Astorga en 2015 (segundos seis meses)

EQUIPO PUNTOS PARTIDOS JUGADOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS GOLES A FAVOR GOLES EN CONTRA Atlético Astorga 45 19 14 3 2 47 17

*No se contabilizan los encuentros de pretemporada, además de la Copa Federación: el Atlético Astorga cayó ante la Arandina 4-1 y venció al CD Villaralbo 3-2.

Estádisticas individuales del Atlético Astorga en 2016 (segundos seis meses)