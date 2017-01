El Tuilla sufre, gana y vuelve al playoff

Volvía el fútbol tras el parón en El Candín, arrancando la segunda vuelta. Duelo comarcal entre Tuilla y L'Entregu, que iba a tener muchas cosas.

Llegó el conjunto de Marcos Suárez con su clásica defensa de tres centrales comandada por un Samuel Baños que hizo una demostración de oficio durante los noventa minutos. Sorprendió Chuchi, que habitualmente actúa con dos hombres en punta, dejando esta vez sólo a Villa en el nombre del gol, con Ponte y Chema en el banquillo, apostando por tres hombres en el centro del campo, con un Kike Fanjul omnipresente y un Piniella que sacó la escoba para hacer su mejor partido con la camiseta arlequinada.

El encuentro tuvo de todo, sobretodo ocasiones, y la primera no se hizo esperar. Apenas llegado el primer minuto de juego, el ex jugador del Tuilla Omar, se planto ante Gabri y su intento de vaselina lo desbarató el meta arlequinado con una gran intervención. Clarísima para L'Entregu nada más comenzar. Contrarrestó el Tuilla antes del minuto cinco, en un corner desde la derecha que Cabranes remato en el primer palo y se fue muy cerca del segundo. Acto seguido la volvió a tener L'Entregu, en una acción muy parecida a la primera, esta vez con otro ex del Tuilla, el recién llegado Damián, y de nuevo con una vaselina. Esta vez tras una mala salida de Gabri, el mierense no atinó a enviarla entre los tres palos. Desesperación en el banquillo visitante. Continuaba el intercambio de golpes, y otra vez le tocaba al Tuilla. Saque de banda de Ginés y Villa que empaló de primeras de volea rozando el travesaño. Buscaba el Tuilla dar un paso adelante ante un L'Entregu bien plantado, sin apuros atrás y creando peligro arriba. El entramado defensivo de Marcos funcionaba y los locales no conseguían llegar con claro peligro a la meta del hoy titular Jairo. Fue Cabranes quien lo intentó tras una buena dejada de Luis Enrique, pero su disparó se fue a corner tras tocar en un defensa entreguín.

Abel cabeceó a la red un corner en el único error de marcaje de L'Entregu en el partido

Los últimos quince minutos transcurrieron sin ocasiones, con los dos equipos manteniendo una preciosa batalla en el centro del campo. Piniella y Kike Fanjul, los mejores de los locales, se batían el cobre con un Josín Antuña que reinaba en la medular visitante, manteniendo bien a su equipo.

La segunda mitad arranco con mazazo para los visitantes. Apenas llegados los cinco minutos de la reanudación, y en el único error en la marca de los de Marcos, Abel ajustició con un perfecto cabezazo en el punto de penalti. Gol partita del centrocampista poleso, uno de los jugadores más destacados en la primera vuelta del campeonato. El Tuilla por delante, y jarro de agua fría para un L'Entregu que estaba despachando un gran partido en todo un Candín. Buscó Marcos la reacción con la entrada del capitán Guillermo para buscar más profundidad, y los visitantes dieron un paso hacia adelante en busca del empate. Se defendió bien el Tuilla, y en el último cuarto de hora volvió a emerger la figura de Gabri. Primero el de Valdesoto evitó un golazo de Trelles tras una tijera del centrocampista ovetense que se colaba. Entre medias, el Tuilla buscaba sacudirse el arreón entreguín y Abel tuvo el segundo, y el segundo en su cuenta, en un disparo que Jairo atrapó bien abajo. Otra vez Gabri tendría que salvar a su equipo en una doble intervención, primero en un disparo lejano de Trelles que se envenenó y obligó al portero a despejar, y el rechace, que cabeceó Meana, y de nuevo Gabri atajó. La última, ultimísima del partido fue para Omar, al que sólo ante Gabri con el balón botando, se le hizo de noche con la salida del meta, que se hizo gigante y atrapó la vaselina del delantero langreano de L'Entregu.

Al final, victoria de muchísimo mérito del Tuilla, de las que uno recuerda al final de temporada si se consiguen los objetivos, que le sirven a los de Chuchi para recuperar la cuarta plaza. Por su parte, L'Entregu vuelve a casa sin puntos y con la sensación de haber merecido mucho más, y haber dado una gran imagen en uno de los campos más complicados de la Tercera.