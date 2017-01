Entrevista. Hernán Pérez: "Gran parte de lo que estamos consiguiendo se lo debemos a la afición"

Hernán durante un partido | Foto: Bibi Peón - VAVEL

Llegó la pasada campaña a uno de los clubes más grandes de nuestra región, además debutando en Tercera como entrenador, pero Hernán Pérez Cuesta (Oviedo, 2/10/1981) se ha metido en el bolsillo a jugadores, club y afición con trabajo, fútbol y resultados.

"Nuestro estadio es un fortín gracias a nuestra gente"

Pregunta: Con la primera vuelta finalizada, ni una sola derrota, haciendo historia en el fútbol nacional, ¿Cómo valora esta primera mitad de campeonato?

Respuesta: La valoración es positiva, pero conocemos bien la exigencia del UP Langreo y la ilusión de nuestros aficionados, y ser segundos significa que todavía se puede hacer mejor.

P: Nadie gana en Ganzábal, ¿Qué tiene ese estadio que todo el que lo visita se va de vacío?

R: Nosotros tenemos al mejor jugador que hay en tercera... la afición! Nuestro estadio es un fortín por "culpa" de nuestra gente, y no solo por lo que aprietan al rival, si no por lo que animan a nuestros jugadores. Cuando nosotros llegamos aquí todo el mundo decía que Ganzábal era una plaza muy muy difícil, pero nunca he escuchado desde entonces ni un solo pito hacia el equipo o ningún jugador, ese es el secreto.

P: En lo que va de campaña ha utilizado a todos sus futbolistas, y todos ellos con una buena cantidad de partidos y minutos, ¿Cuál es el secreto de tener a todos los jugadores enchufados como los tiene?

R: Somos una plantilla corta, donde la calidad de todos los futbolistas es muy elevada y a la vez muy pareja. El secreto es tratar de que juegue el que mejor está y más lo merezca, y que los futbolistas lo sepan, porque esto les obliga a dar lo mejor de ellos mismos siempre.

P: Parece que al Sporting B le está costando sacar sus partidos a domicilio en las últimas jornadas, y que ustedes se quedan solos en la pelea con el Avilés, ¿Prevé un cara a cara hasta el final?

R: No, rotundamente no. El Sporting B sigue siendo, junto con el Avilés, el principal candidato al título, son dos equipos equipos tienen la obligación de ser campeones, al menos uno de los dos va a fracasar y ambos lo saben, eso les puede afectar en la recta final de campeonato.

P: La afición del UP Langreo es, sin duda, una de las que más se desplaza con su equipo y de las que más se dejan la piel allá donde va. ¿Notan tanto usted como los jugadores ese aliento tanto en Ganzábal como fuera de casa?

R: Es la razón de ser tan fuertes. Nosotros no tenemos ni la mejor plantilla ni la más numerosa, los futbolistas juegan y entrenan en un césped que está muy gastado y les perjudica tanto para los partidos como para los entrenos en forma de lesiones, tampoco tienen al mejor entrenador, pero tienen la mayor ventaja que se puede tener que es la afición. El UP Langreo juega los 38 partidos de liga en casa, gran parte de lo que estamos consiguiendo se lo debemos a ellos.

"El Sporting B sigue siendo, junto al Avilés, el principal candidato al título"

P: ¿Cómo es trabajar en un club como el UP Langreo, donde la exigencia es máxima cada temporada?

R: Personalmente tengo la suerte de haberme criado como jugador y empezar como entrenador en el Real Oviedo, sé perfectamente que es la exigencia. Una de las razones de venir al Langreo fue precisamente esa exigencia, porque obliga a esforzarte cada día en ser un poco mejor.

P: Se habla de muchos movimientos en estas últimas semanas, y casi todos con el Langreo como protagonita, ¿Habrá cambios en la plantilla?

R: Todos los entrenadores queremos más. Hemos incorporado a Fran No, del Somozas, por una circunstancia especial del futbolista que se venia a Asturias a vivir. Somos una plantilla corta y la competición es muy larga, trataremos de incorporar algún futbolista que nos pueda ayudar pero también somos los responsables del gasto de la primera plantilla y el Langreo está por encima de todo, tenemos la responsabilidad de no gastar más de lo que tenemos y no vamos a hipotecar el club.

P: Desde que usted llegó la cantera está adquiriendo un protagonismo que antes no tenía, es habitual ver a jugadores como Samu Coto entrando en convocatorias, y a otros muchos, como Nacho Varela entrenando con el equipo de manera continua, ¿Cómo ve la cantera del club? ¿Cree que alguno de estos jóvenes jugadores puede llegar a ser importante dentro del equipo?

R: La cantera es vital. Samu es un chico que puede llegar a jugar a nivel profesional. Nacho es un "ultra" y transmite al grupo sentimiento de club, es un lujo que entrene con nosotros. Dicho esto la cantera tiene mucho que mejorar, hay que crear una estructura fuerte, tener los equipos en las categorías más altas, entrenadores muy preparados y que todo sea bajo el control del Langreo. Además, los chicos necesitan una instalación mucho mejor y eso es responsabilidad del Ayuntamiento, y no sólo el césped artificial, que ya está muy gastado, el Langreo no se puede hacer cargo de los gastos de un estadio como Ganzábal porque está dando un servicio a la gente joven del pueblo y facilita la educación deportiva de muchas niñas y niños.

P: La temporada pasada fue la de su debut en Tercera división, y además en uno de los clubes más importantes de la región, lo que suponía un reto mayúsculo ¿Cómo podría resumirnos su primera experiencia en los banquillos de tercera?

R: Apasionante. El Langreo es un club grande y con mucho potencial, pienso que su suelo debe estar en Segunda B. El año fue maravilloso, batiendo varios récords que en un club con tanta historia tiene mucho mérito, pero tenemos una espinita clavada y vamos a hacer todo lo posible porque en mayo/junio nos la podamos quitar.

"La cantera es vital"

P: Quizás el peor momento fue ese partido de vuelta en la eliminatoria ante el Haro. ¿Cómo vivió ese partido?

R: El partido en sí muy bien, sigo pensando que lo más justo hubiera sido ganar aquel partido y hasta con cierta diferencia... lo difícil vino al entrar al vestuario. Nunca tuve tanta sensación de pena, por la afición, por la directiva, por el cuerpo técnico, pero sobre todo por los jugadores, "escuchar" aquel silencio, ver paisanos a los que les caían las lágrimas, estuvimos más de veinte minutos allí todos juntos y nadie se movía. El primero en ducharse e irse a toda velocidad fue Michu, no me salió ni abrazarle, todo había acabado, sabía que todo había terminado y no habría ni oportunidad de revancha, el equipo no merecía aquel final. Buuuuuuf, durísimo, encima al salir del estadio había mucha gente esperando, nos abrazaban y nos daban las gracias, y no habíamos pasado ni a la final y la gente se sentía orgullosa, eso también fue durísimo porque se merecen estar en Segunda B.

P: Uno de los momentos del año fue sin duda el fichaje de Michu, que puso aún más al UP Langreo en el panorama futbolístico nacional. ¿Cómo fue, y teniendo en cuenta su relación con el jugador, tener a sus órdenes a un futbolista de ese nivel?

R: Michu es un tipo especial, el fútbol necesita más futbolistas como él! A nivel deportivo nos dio muchísimo, con su juego y con sus goles pero nos aportó muchísimo más a nivel vestuario, descargó de presión al equipo e incluso pienso que enganchó más a la afición! Por otro lado, tanto el club, como la afición y por supuesto los compañeros, también le ayudaron muchísimo a él, eso desde la familia nunca lo podremos agradecer lo suficiente. Confío en entrenar en mi vida jugadores mejores que él, lo que estoy seguro es que nunca entrenaré a ninguno más comprometido.

P: ¿El objetivo esta temporada vuelve a ser el campeonato?

R: En el UP Langreo los objetivos siempre tienen el limite en lo máximo! El club tiene que salir de Tercera División, pero desde el vestuario nuestro único rival no es otro que nosotros mismos, queremos superar lo del año pasado, cosa nada fácil, pues hicimos 90 puntos, hicimos más de 100 goles, pero que nadie dude que vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas.

"Michu es un tipo especial, el fútbol necesita más jugadores como él"

P: En lo personal, sea cual sea el resultado de la temporada, ¿Su propósito es quedarse en el UP Langreo?

R: Es el club en el que más feliz estoy desde que soy entrenador. Próximamente habrá elecciones y si el Presidente continúa y está contento con nuestro trabajo va a ser muy difícil que nos movamos de aquí.

P: Con un hombre de la casa como usted, es inevitable no hablar del Real Oviedo. ¿Cómo valora la primera vuelta del equipo? ¿Cree que esta temporada puede llegar el ansiado ascenso?

R: Está acusando un poco de irregularidad, pero la segunda división es una competición larguísima, con la llegada de Saúl Berjón y Michu hay un poco de ADN langreano en el equipo y estoy convencido que lo van a conseguir.

P: Otro de sus ex equipos es el Lealtad, que está haciendo las cosas muy bien en Segunda B ¿Puede ser un ejemplo a seguir, o un espejo en el que mirase para el UP Langreo?

R: Allí empezamos de la nada, en julio no había equipo para competir y en 22 meses el equipo estaba en Segunda B. Las cosas son sencillas cuando haces las cosas con cabeza y el potencial del UPL por infraestructura, historia y afición es un mayor, por lo que creo que puede ser un buen espejo para mirarnos.

P: ¿Cuáles son sus metas en los banquillos para el futuro?

R: Me gustaría entrenar en Segunda B y el camino más corto es ascender con el UP Langreo y vamos a poner todos los sentidos en conseguirlo.