Entrevista. Julen Azkue: "Cuando termine la liga, la clasificación dirá si podemos aspirar a algo más"

Azkue en un lance del partido ante el Santurtzi; Imagen: Unai Zabaleta

Julen Azkue Unzueta (21-09-1995) está disfrutando de la Tercera División. No en vano, el zarautztarra está aportando goles a su equipo, seis en total. Tantos que a la postre han significado puntos para el filial armero. Como apunta el joven futbolista "siempre es bonito meter un gol y más si no lo sueles hacer habitualmente, pero lo que en realidad importa es el valor que puedan llegar a tener esos goles". A pesar de no ser un goleador nato, lo cierto es que Azkue está teniendo mucho protagonismo en estas últimas fechas ligueras, ya que en ambas marcaba en el descuento para dar la victoria a los suyos. Julen es consciente y admite que "a inicio de temporada no me hubiese imaginado que iba a marcar seis goles por estas fechas".

Pregunta: Nueva victoria para el CD Vitoria, en este caso en Getxo (1-2) que les permite seguir la estela del líder, el Alavés B.

Respuesta: Sí, sabíamos que iba a ser un partido complicado y el equipo respondió muy bien. El sábado demostramos que creemos en lo que estamos haciendo, y se vio que con trabajo y paciencia los resultados llegan.

P: El Vitoria que continúa en la segunda posición y a pesar de que el Alavés lleva una gran racha, ustedes no se despegan y siguen en la pelea…

R: Así es, el Alavés está haciendo una magnífica temporada en la que se está dejando pocos puntos en el camino. Todavía quedan muchos puntos en juego, y si queremos alcanzarles, tenemos que continuar trabajando como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Además, sabemos que cuanto más cerca esté el final de liga, los equipos, cada uno con su objetivo, van a apretar más y cada vez va a costar más conseguir los puntos.

P: La de Fadura, una vez más, una victoria agónica que llegaba en el tiempo de descuento, al igual que el anterior fin de semana ante el Amurrio. El Vitoria pelea hasta el final…

R: Sí. Los dos últimos partidos los hemos ganado en el descuento, pero creo que en el transcurso de los partidos también hicimos méritos para ganar esos puntos. Estamos generando muchísimas ocasiones que no estamos sabiendo aprovechar. Y eso es lo que tiene la Tercera, si no aprovechas tus mejores momentos, cualquier equipo te puede ganar. Aun así, estamos gestionando bien los últimos minutos y nos están dando muchos puntos.

P: Casualmente, usted se encuentra en racha, ya que marcaba dos al Getxo y hacía uno al Amurrio para dar los últimos seis puntos a su equipo

R: Siempre es bonito meter un gol, y más si no lo sueles hacer habitualmente. Pero lo que en realidad importa es el valor que puedan llegar a tener esos goles. En estos dos últimos partidos han servido para dar la victoria al equipo y la verdad es que estoy muy contento de poder ayudar al equipo.

P: Azkue es un especialista del gol en los minutos finales. ¿A qué se debe?

R: Yo no diría que soy un especialista del gol en los minutos finales. Creo que se debe a que terminamos los partidos en el área rival confiando en que lo vamos a conseguir. Al final, de tanto insistir los goles llegan.

P: Atesora seis tantos en su haber. ¿Qué le parece esta cifra, se marca algún objetivo?

R: La verdad es que al inicio de temporada no me hubiese imaginado que iba a marcar seis goles por estas fechas. Es una cifra bonita y ojalá siga aumentando ya que será en beneficio del equipo.

P: Lo que está claro es que a su equipo le viene bien. Si miramos sus datos, vemos que cada vez que marca, el Vitoria gana…

R: Al final eso es lo importante, uno se va mucho más contento cuando su gol sirve para dar la victoria al equipo.

P: El siguiente objetivo es el Alavés B. Reciben al líder, un auténtico partidazo, ¿no?

R: Pues sí, estos suelen ser los partidos que todo jugador quiere jugar. Dos rivales directos en plena racha que están luchando por el mismo objetivo. Que más se puede pedir.

P: ¿Qué deben hacer para llevarse el partido?

R: Sabemos que es un equipo muy intenso y por lo menos, tenemos que igualarle en ese aspecto. Creo que el partido estará muy igualado y que los pequeños detalles serán los que marquen la diferencia. Por nuestra parte, la clave estará en seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo hasta ahora.

P: ¿Qué opina del rival? ¿Cómo le pueden hacer daño?

R: Como bien he dicho antes, el Alavés es uno de los gallos de esta categoría y los números lo demuestran. Están en un buen momento de forma, pero si somos capaces de aprovechar nuestras armas, podremos hacerle mucho daño.

P: ¿Le preocupa algún punto específico del miniglorias?

R: Lo más destacado del Alavés es la poca cantidad de goles encajados que llevan. Normalmente ese dato suele ser un buen indicador para ver que están haciendo bien las cosas. Va a ser un partido bonito ya que se enfrentan el equipo que más goles ha metido frente al equipo que menos ha encajado. El que mejor aproveche sus virtudes tendrá mucho ganado.

P: ¿Cuál es el objetivo del CD Vitoria? ¿A qué aspira?

R: Nuestro objetivo es quedar lo más arriba posible en la clasificación. Para ello, necesitamos ser lo más regulares posibles, y creo que vamos por el buen camino. Cuando termine la liga, la clasificación dirá si podemos aspirar a algo más.

P: Siguen sumergidos en la lucha por arriba, ¿Qué equipos cree que finalizarán luchando por la parte alta a final de temporada?

R: Aunque quede mucha liga por jugar, los gallos de la categoría ya se están colocando en la parte alta de la clasificación para llegar al final de liga con opciones de meterse entre los cuatro primeros. Nadie se puede relajar ya que equipos como el Beasain o el Bermeo, que ahora están fuera del playoff, son capaces de enganchar una buena racha de resultados y colocarse en los puestos de ascenso.