CD Villaralbo - Atlético Astorga: a recuperar sensaciones

El Astorga necesita sumar de tres en tres. | Foto: Óscar García (VAVEL.com).

A domicilio sabe mejor. El tercer fin de semana de competición en el Grupo VIII de Tercera División se celebrará en su totalidad en este domingo. CD Villaralbo y Atlético Astorga se medirán en la Ciudad Deportiva Fernández García con objetivos muy distintos. El feudo zamorano acogerá el duelo entre dos de los equipos que luchan por objetivos muy diferentes. Todo ello desde las 16:00 horas de la tarde de este domingo 22 de enero, en un choque muy importante para ambos conjuntos.

CD Villaralbo, a evitar la goleada

Los números hablan por sí solos. El CD Villaralbo es el farolillo rojo de la clasificación y se encuentra a once puntos de la salvación después de desarrollar una primera vuelta muy negativa. El conjunto zamorano solamente ha sido capaz de puntuar en cinco de los 21 encuentros disputados hasta la fecha, aunque eso no es la peor de las noticias para sus intereses. Y es que el cuadro que dirige Jesús Benito ha encajado hasta el momento 72 goles, muchos de ellos en varias goleadas y que hacen que sume casi un porcentaje de 3'5 goles recibidos por partido.

Todo ello a pesar de que el CD Villaralbo no ha dejado de modificar su plantilla desde que arrancara la temporada o, mismamente, visitara La Eragudina en el mes de septiembre. Prueba de ello son las dos últimas incorporaciones que han hecho: el lateral izquierdo Sergio Tobio, procedente del Laredo; y el delantero Carli, cedido por Unionistas. Dos jugadores que deberían aportar un salto de calidad importante a un equipo que todavía podría aumentar su apartado de fichajes hasta el 31 de enero que se cierre el mercado invernal.

Jesús Benito contará con novedades en su plantilla, algo que viene siendo muy habitual en el preparador del CD Villaralbo ante las dudas que se ha encontrado. La primera novedad llegó en el apartado de salidas con la marcha de Rodrigo Espejo, que probará fortuna en la Tercera División extremeña tras no mostrar su mejor versión en el cuadro zamorano. Con el que sí podrá disponer es con Raúl Calvo, que la pasada jornada no pudo estar en las Pistas Anexas al Estadio El Helmántico por sanción.

Atlético Astorga, a recuperar la sonrisa a domicilio

Que el Atlético Astorga no atraviesa su mejor momento de la temporada quedó patente en el arranque de 2017 con la dolorosa derrota en La Albuera ante la Gimnástica Segoviana. Pese a ello, La Eragudina sigue siendo el bálsamo necesario para un equipo que cuenta por victorias todos los encuentros disputados en casa y que la pasada jornada venció a La Virgen del Camino. Con el fin de no perder comba con los puestos de cabeza afronta el encuentro a domicilio ante el colista de la clasificación, un CD Villaralbo que no deja de encajar derrotas.

Parece la oportunidad perfecta para que el Atlético Astorga vuelva a reencontrarse con los buenos resultados a domicilio después de varias semanas sin ser capaz de ser regulares. El cuadro maragato quiere recuperar las sensaciones después de que no haya sido capaz de enlazar buenos resultados lejos de La Eragudina desde que cayera en el Ruta de la Plata. Las tablas ante Unionistas y la derrota ante la Gimnástica Segoviana hacen que el triunfo sea importantísimo para la buena marcha del conjunto astorgano en esta segunda parte de la competición.

Paulino Martínez Soria contará de nuevo con la totalidad de su plantilla como ya viene siendo habitual en las últimas jornadas y que no están siendo sinónimo de éxito. El técnico manchego ha recuperado de una vez por todas a Jorge e Isma, dos jugadores que debían ser importantes, pero a los que las lesiones no les han respetado. La falta de continuidad puede llegar a su fin, precisamente, ante el CD Villaralbo un equipo que podría ser perfecto para un conjunto maragato ansioso de volver a la buena dinámica.

Posibles alineaciones: CD Villaralbo vs. Atlético Astorga

XI CD Villaralbo: Ángel Lazaro; Mena, Omar Alonso, Jonatan Escribano, Tobio; Justo Huerta, David Grande; Álvaro de la Iglesia, Juan Enrique, Raúl Calvo; Carli.

XI Atlético Astorga: Pablo Tejedor; Emilio Iglesias, Víctor, Tejedor, Isma; Marcos, Juan Bardal; Diego Peláez, Taranilla, Javi Amor; Roberto Puente.