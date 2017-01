Entrevista. Lander Guarrotxena: "Seguro que hay arrastres, por eso, cada punto es muy importante"

Google Plus

Guarrotxena en un encuentro en Fadura ! Imagen: JB Monterrey

Lander Guarrotxena Vallejo (24-10-1996) está siendo una de las sensaciones del grupo cuarto. El habilidoso extremo getxotarra atesora hasta la fecha siete goles en su haber, es por ello que Lander admite que no se puede "quejar", ya que las cosas le están saliendo "bien" y espera "seguir en la misma línea". Las dianas logradas hasta la fecha, incluyen un doblete en Sodupe o un hat-trick ante el Zalla. Además, que Guarrotxena vea puerta es sinónimo de victoria del CD Getxo, es por ello que el atacante explica que "sabiendo que cuando meto ganamos, hubiese preferido marcar en siete partidos diferentes".

Pregunta: Lo primero, ¡zorionak por esa importante victoria en Durango!

Respuesta: Eskerrik asko, victoria merecida.

P: Tres puntos de oro en Tabira, donde el Getxo rompía los pronósticos y sumaba el triunfo en un campo muy complicado.

R: La verdad es que era una de las salidas más complicadas de la temporada, teniendo en cuenta lo bien que juegan ellos y como van en la clasificación...

P: Ese triunfo, muchos lo catalogan como sorpresa. ¿Qué valoración hace de esa victoria?

R: En Tercera División, como ya se ha visto, cualquiera puede ganar en cualquier campo, pero sí, no éramos los favoritos en un principio...

P: Aunque para muchos la Cultural era la favorita, el Getxo fue capaz de imponerse en Durango, algo que demuestra la igualdad que hay en el grupo…

R: Como ya he dicho antes, cualquier equipo puede ganar donde sea. Tuvimos que trabajar mucho y correr mucho para poder llevarnos el partido.

P: Esos tres puntos que volaban a Getxo gracias a un gol suyo. Imagino que feliz por marcar y por dar los puntos al equipo.

R: Sí, estoy muy contento de poder volver a meter un gol, que ya estaba tardando en llegar... pero más contento aún por ganar debido a los resultados que se han dado esta jornada.

Imagen: JB Monterrey

P: Con el del sábado atesora siete goles en lo que va de temporada. ¿Qué le parece la cifra? ¿Se marca alguna para final de temporada?

R: Estoy muy contento con los goles que llevo, pero no me centro solo en eso , jugando como lo estamos haciendo, los goles llegan, como han llegado hasta ahora.

P: Siete goles que incluyen un doblete en Sodupe y un hat-trick ante el Zalla. Actuaciones espectaculares…

R: Sí, no me puedo quejar. Hasta el momento me están saliendo bien las cosas, espero seguir en la misma línea.

P: Esos goles que a la postre han servido para que el Getxo sume, ya que cada vez que ve puerta el equipo suma los tres puntos...

R: Sabiendo que cuando he metido ganamos, hubiese preferido meter en 7 partidos diferentes, pero bueno, que siga siendo así, que será bueno para el equipo. Jajaja.

P: Segunda victoria consecutiva a domicilio. Están protagonizando una temporada irregular, ¿no? Ya que comenzaron mal, después llegaron varias victorias en Fadura y ahora parece que se les da bien jugar a domicililio.

"No empezamos bien, nos costó adaptarnos, pero ahora nos entendemos y estamos haciendo las cosas bien"

R: Bueno, no empezamos bien del todo, con entrenador nuevo y nuevos jugadores, nos costó adaptarnos, pero ahora ya nos entendemos y nos conocemos mejor y estamos haciendo las cosas bien. Ganar fuera es muy importante, pero hay que hacer buenos esos puntos sacando algo bueno en Fadura.

P: El equipo se encuentra ahora con 26 puntos. El objetivo es claro, lograr la permanencia cuanto antes, ¿no?

R: Pues sí. Creo que es el objetivo de todos los equipos, y una vez conseguido, si se puede quedar lo más arriba posible, se intentará.

P: Actualmente tienen un margen de seis puntos sobre el descenso, aunque la situación de Segunda B no permite relajarse...

R: Seguro que este año hay arrastres y siempre hay que mirar hacia arriba, por eso, cada punto que saquemos es muy importante.

P: ¿Qué objetivo se marcan? Me refiero a puntos o posición en la tabla

R: Como he dicho antes, el objetivo principal es mantener la categoría y viendo que puede haber hasta tres arrastres, quedar entre los diez o doce primeros estaría bien.

P: Para escapar de la parte baja este fin de semana reciben al Balmaseda, un rival que tampoco puede relajarse, ya que se encuentra con dos puntos más que el Getxo…

"El Balma es un equipo difícil. Es un partido importantísimo, si nos ganan, se nos escaparían y si les ganamos, estarán detrás nuestro"

R: El Balmaseda es un equipo muy difícil de ganar pero para nosotros es un partido importatísimo, ya que si nos ganan se escaparían a 5 puntos y si les ganamos, estarían detrás nuestro.

P: ¿Qué tipo de partido se espera?

R: Un partido que habrá que sufrir hasta el último minuto, que va a ser muy exigente y para el que tenemos que estar bien concentrados los noventa minutos.

P: ¿Cuáles serán las claves del encuentro? ¿Qué puntos cree que debe tener en cuenta de su rival?

R: En la Tercera División el balón parado es muy importante, hay que estar bien puestos durante todo el partido.

P: Una pregunta clara, ¿se salvará el Getxo del descenso?

R: Esperemos que sí, para eso salimos al campo cada sábado.

P: En caso de que así sea, ¿qué equipos cree que sufrirán para mantener la categoría? ¿Conseguirán salvarse?

R: Pues seguramente a los que ya están de mitad de tabla para abajo, les tocará pelear por el descenso...