Entrevista. Jon Ander Romero: "Hasta que las matemáticas digan lo contrario, nos vamos a dejar la piel para salvar la categoría"

Jon Ander Romero Corrales (13/08/1996) fue una de las piezas clave en la primera victoria de la temporada de su equipo. Su gran labor, culminada con un extraordinario gol, servía para que el Zalla se estrenara por fin en el apartado de victorias. Con cuatro goles en su casillero, el delantero admite que se está encontrando "muy cómodo y contento" por su papel en el conjunto encartado y añade que "sólo pienso en marcar los máximos goles posibles o ayudar a mis compañeros a marcarlos para que el equipo pueda ir creciendo en la tabla y consigamos el objetivo de la salvación".

Pregunta: Lo primero, ¡felicidades por la victoria del pasado sábado!

Respuesta: ¡Muchas gracias! Partido serio del equipo y victoria merecida en mi opinión, el mejor partido de la temporada.

P: Se puede decir que por fin logran estrenarse en el apartado de triunfos, ya que el logrado ante el Aurrera KE era el primero de la temporada.

R: Sí, hemos tenido oportunidad de ganar antes, pero los últimos minutos nos han jugado una mala pasada en partidos como Balmaseda, Santurtzi y Amurrio en los que se nos ha escapado la victoria en la última jugada del partido...

P: Tras 22 jornadas lograban el primer triunfo del curso. Imagino que el equipo se ha quitado una losa de encima, ¿no?

R: Está claro. Como he dicho antes, habíamos tenido oportunidad de lograr la victoria antes, pero cosas del fútbol, no lo habíamos conseguido hasta esta jornada y al final es algo que el equipo ha ido arrastrando a lo largo de la temporada.

P: ¿Afectaba el hecho de no ganar al equipo en lo psicológico?

R: Yo creo que sí, el haberlo tenido tan cerca y que se te escape unas cuantas veces te hace pensarlo todo mucho más y sobre todo en la situación en la que se encuentra el equipo. De no haber perdido esos puntos en los últimos minutos, seguramente no estaríamos en esta situación tan complicada.

P: Un triunfo que le da vida al Zalla, para muchos equipo que daban por descendido. Tras el triunfo, ¿se regeneran los ánimos o se cree en la salvación?

"Con la victoria del sábado, los ánimos vuelven a la plantilla. La situación es muy difícil, pero seguimos creyendo en la salvación"

R: Está claro que con la victoria del sábado ante el Aurrera los ánimos vuelven a la plantilla. Sabemos que la situación es muy difícil, pero seguimos creyendo en la salvación, como dice el dicho hasta que las matemáticas digan lo contrario nos vamos a dejar la piel cada partido para intentar salvar la categoría. Aunque vayamos los últimos, que nadie piense que vamos a tirar la toalla y vamos a ser un equipo fácil de batir.

P: Esa victoria, sumada al empate que cosechaban ante el Santutxu, da un soplo de aire fresco al equipo, ya que anteriormente atesoraban ocho derrotas consecutivas…

R: Veníamos de una mala racha. El empate en el último minuto frente al Amurrio y la derrota 4-0 contra el Getxo en Fadura, que eran dos rivales directos, hicieron mucho daño al equipo en lo anímico y entramos en una dinámica negativa de la que nos ha costado mucho salir y que nos ha hecho alejarnos de los puestos de la salvación.

P: Lo que está claro es que no será una misión fácil, ya que además de salir del descenso tienen que tener en cuenta los posibles arrastres que podrían llegar desde Segunda División B…

R: Es algo en lo que no puedes evitar pensar, si ya de por sí es difícil salir del descenso, vista la situación en la que se encuentran Sestao, Zamudio y Amorebieta lo complica todo aún más, aunque confío en que alguno pueda salvar la categoría finalmente y que alguno de los que jueguen el playoff pueda conseguir el ascenso. De todas formas, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo e intentar no depender de otros equipos.

P: En lo personal, marcaba un golazo que certificaba el triunfo de su equipo. ¿Qué tal se está encontrando en esta campaña?

R: Muchas gracias. Me estoy encontrando muy cómodo y contento con mi papel en el equipo. He tenido la confianza del míster y del cuerpo técnico desde el primer día de pretemporada, el equipo también me ha ayudado mucho, somos un equipo muy joven y eso creo que ayuda al final a la hora de amoldarse.

P: Hasta la fecha atesora cuatro dianas. ¿Se marca alguna cifra u objetivo para lo que queda de temporada?

R: La verdad es que no me fijo una marca personal, solo pienso en marcar los máximos goles posibles o ayudar a mis compañeros a marcarlos para que el equipo pueda ir creciendo en la tabla y consigamos el objetivo que todos queremos en la plantilla que es el de la salvación.

P: Una pregunta clara. ¿Logrará el Zalla continuar el curso que viene en Tercera División?

"Hace una semana nos daban por muertos y ahora nos meten en las papeletas para salvarnos. Ni éramos tan malos, ni ahora tan buenos"

R: Hay que tener los pies en la tierra, hace una semana todos nos daban por muertos y ahora nos meten en las papeletas para salvarnos, ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Nosotros vamos a ir partido a partido intentando sumar puntos e ir acercándonos a los puestos de salvación.

P: Para ello, entiendo que ya estarán trabajando en su siguiente compromiso, en el cual deben visitar al CD Vitoria, uno de los gallos de la categoría. Salida complicada, ¿no?

R: Salida complicada sí. Fuera de casa nos está costando mucho sacar puntos y si a eso le sumas el rival, un equipo de play-off que está haciendo una gran temporada, lo pone todavía más difícil. Aún así, nosotros vamos con mucha ilusión y con ganas de sacar un buen resultado, y porque no, la segunda victoria en esta liga.

P: El Zalla que saldrá a buscar la victoria, pero ¿qué deben hacer para asaltar Arrate?

R: Nosotros vamos a salir a por los tres puntos como lo hemos hecho durante la temporada. Tenemos que jugar nuestras cartas, estar serios atrás e intentar aprovechar las ocasiones que tengamos en ataque juegue quien juegue arriba, ya que hemos tenido el hándicap durante la temporada de no poder contar con dos de nuestros delanteros centros , Ander y Borja por sendas lesiones. Desde aquí aprovecho para mandar ánimos a los dos.

P: ¿Hay algún punto del Vitoria que deberían vigilar especialmente?

R: Tenemos que estar al 100% y concentrados desde el primer minuto hasta el último y no darles espacio a sus jugadores de ataque, son jugadores de mucha calidad a los que si les dejas pensar, te pueden sacar un gol en cualquier jugada aislada...