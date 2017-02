El Astorga vence al filial del Numancia, al viento y a la lluvia

Google Plus

Sigue el acoso al líder. El Atlético Astorga consiguió una importante victoria ante el filial del Numancia por 1-2. Roberto Puente adelantó a los maragatos, que vieron como Ayrton Páez igualó el encuentro; pero Javi Amor dio el triunfo para los visitantes. Con este resultado, el conjunto astorgano se mantiene en la segunda plaza a dos puntos de la Gimnástica Segoviana, que en la tarde de este sábado venció 0-3 al Burgos Promesas 2000.

Huerta y Paulino, con todo

No vive el filial soriano su mejor momento y así lo atestigua su puesto en la clasificación, muy cerca de los puestos de descenso. La derrota ante Unionistas situó a los pupilos de José Alejandro Huerta al borde del abismo. El preparador del conjunto numantino dispuso una alineación que bien podría ser la de gala para los suyos: Viti; Guiller Perero, Pomareta, Rafa Checa, Iván Castillo; Borja Vicent, Cascante; Ayrton Páez, Iñaki, Pablo Sanz; Binke.

Tras volver a conseguir la victoria a domicilio, el Atlético Astorga afrontó un duelo más complicado de lo que muestra la clasificación del equipo soriano. Paulino Martínez Soria apostó por realizar muy cambios para mantener la buena dinámica que han desarrollado estos jugadores en los últimos encuentros. De este modo, éstos fueron los once elegidos por el entrenador manchego: Kike Reguero; Emilio Iglesias, Víctor, Tejedor, Isma; Jorge, Héctor Taranilla; Diego Peláez, Raúl Vallejo, Javi Amor; Roberto Puente.

Tablas y susto de Roberto Puente

La Ciudad Deportiva Francisco Rubio suele ser un feudo muy complicado en el que jugar y así lo muestra la tremenda solidez del filial del Numancia en casa. Pero lo que no esperaba el Atlético Astorga en su visita al feudo soriano es que se encontraría con otro enemigo inesperado. El viento marcó el transcurso del encuentro dificultando el fútbol de toque al que están acostumbrados los dos contendientes que se dieron cita. Con estas circunstancias, los primeros minutos fueron de mero tanteo con la posesión alternada entre los dos equipos y sin que ninguno fuera capaz de imponer su dominio.

Un disparo desviado de los locales y dos intentos de Taranilla y Roberto Puente fueron las únicas acciones de peligro que se pudieron ver en los 20 primeros minutos. Fue entonces cuando el Atlético Astorga encontró el camino del gol. Jorge vio el desmarque de Roberto Puente para dejarle solo ante Viti. Duelo berciano que se saldó con el recorte del delantero ante el que nada pudo hacer el cancerbero para evitar el primero del conjunto maragato. La única nota positiva de un tanto que terminó con la lesión del 'pichichi', que se dolió de sus isquitibiales antes de pedir el cambio.

El tanto no cambió el devenir del encuentro en el que ninguno de los dos equipos fue capaz de imponer su juego y su dominio sobre el césped del Francisco Rubio. Si bien, el filial del Numancia ganó en protagonismo y aprovechó una acción a balón parado para devolver las tablas al marcador al tocar en un jugador verde el disparo de Ayrton Páez. El gol despertó al Atlético Astorga que buscó volver a colocarse por delante en el marcador, aunque los intentos maragatos terminaron sin demasiado peligro. Así se llegó al intermedio, con máxima igualdad y con un viento imponente.

Javi Amor, para la victoria

Que el encuentro no iba a ser sencillo, lo que no esperaban los jugadores del Atlético Astorga eran las condiciones meteorológicas que iban a ser más duras, si cabe, en la segunda mitad. Y es que el encuentro careció de oportunidades en los compases iniciales de estos cuarenta y cinco segundos minutos. Raúl Vallejo fue el principal protagonista en lo que a peligro maragato se refiere con dos internadas peligrosas que solventó con seguridad Viti. Por parte numantina, Binke estuvo a punto de adelantar a los suyos en una acción antes de cumplirse la hora de juego.

No estaba siendo un encuentro demasiado vistoso y tampoco estaba habiendo demasiadas oportunidades, por lo que nadie pudo imaginar que estaba de llegar el tanto del Atlético Astorga. Un saque de esquina sacado en corto caía en las botas de Marcos Blanco, que le puso un balón medido a Javi Amor. El atacante lacianiego no dudó y batió a Viti para colocar el 1-2 en el marcador y poner de nuevo a los suyos por delante. Un tanto que tranquilizó el encuentro para los intereses maragatos, que tuvieron claro que a partir del gol debían mantener la posesión.

A falta de veinte minutos para el final, el encuentro iba a calentarse y terminaría desembocando en la expulsión de Álvaro por agredir a Víctor tras una discusión entre ambos. No fueron los únicos encontronazos del partido, ya que Raúl Vallejo fue objeto de varias faltas que no siquiera fueron castigadas con cartulina amarilla. En los compases finales del encuentro, el filial soriano buscó el tanto del empate, mientras que el Atlético Astorga, que dominó la posesión del balón, tuvo varias opciones para sentenciar el encuentro. A pesar de ello el marcador no sufriría cambios y terminaría con la victoria verde.

El filial del Numancia a Segovia, el Astorga recibe al Uxama

Tras el encuentro disputado en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio los dos conjuntos seguirán la competición en el Grupo VIII de Tercera División. El filial del Numancia volverá a medirse a otro rival de la zona alta de la clasificación, en este caso a la Gimnástica Segoviana este domingo 12 de febrero a las 17:00 horas en La Albuera (Segovia). Por su parte, el Atlético Astorga vuelve a La Eragudina (Astorga) este sábado 11 de febrero a las 16:30 horas para enfrentarse al Sporting Club de Uxama.