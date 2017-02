Set de goles

UP Langreo: Adrián Torre, Pablo Castiello, Dani López, Fran No, Álvaro Cuello, Alberto Turzo, Nacho Calvillo, Luis Nuño, Carlos de la Nava, Damián Fernández y Omar Sampedro (Pablo Acebal, min. 46).

Después de imponerse con claridad al Club Deportivo Mosconia, hacer lo propio contra el Marino de Luanco y dar cuenta sin problema alguno al Atlético Lugones, el Unión Popular de Langreo hacía acto de presencia en la vigésimo cuarta jornada del grupo segundo de la Tercera División teniendo que defender el liderato ante el Club Siero, un equipo que acudía al envite en el Nuevo Ganzábal tras haber caído por la mínima contra el Club Deportivo Praviano, empatado a domicilio frente al Club Deportivo Tineo y vencido con claridad al Club Deportivo Mosconia, lo cual le permitía estar antes de la jornada de este fin de semana en la décimo sexta posición con 18 puntos, estando en la pelea directa por escapar de los puestos de descenso, donde Lenense, Lugones y Tineo acechaban al equipo de El Bayu.

A tan solo una jornada de tener que visitar el Román Suárez Puerta para medirse en duelo con el Real Avilés, Hernán Pérez asumía la importancia de tener que sacar hacia delante el encuentro contra el Club Siero para llegar líder al envite de la siguiente jornada, apostando por un once inicial formado por Adrián Torre, Pablo Castiello, Dani López, Fran No, Álvaro Cuello, Alberto Turzo, Nacho Calvillo, Luis Nuño, Carlos de la Nava, Damián Fernández y Omar Sampedro. Al otro lado del terreno de juego, buscando romper la racha de partidos sin perder como local del Langreo, el Club Siero comparecía con José Aníbal López en el banquillo, decidiendo el técnico visitante saltar al terreno de juego con un once inicial en el que se encontraban sobre el césped Kike, Valdés, Patón, Trubi, Río, Herrero, Álex, Edu, Saha, César y Bruno. Noventa minutos por delante para dilucidar qué equipo era merecedor de llevarse los tres puntos en un duelo vibrante.

Tres destellos locales hunden al Siero

Bajo el frío invernal y el viento que azotaba el Nuevo Ganzábal, Unión Popular de Langreo y Club Siero comparecían sobre el terreno de juego a las cinco de la tarde, en lo que era el penúltimo encuentro de la vigésimo cuarta jornada del grupo segundo de la Tercera División. En un inicio donde ambos equipos buscaban hacerse con el dominio del esférico, el Langreo conseguía tener la primera ocasión de peligro a los seis minutos de partido, cuando una gran jugada de Omar Sampedro daba paso a un disparo demasiado alto por parte de Damián Fernández. Tan solo tres minutos después del primer acercamiento local llegaría el primer gol, y es que una gran jugada personal de Luis Nuño permitía que el extremo le sirviera el cuero a Carlos de la Nava para que este rematara a placer subiendo el 1-0 al electrónico.

El festival del Unión Popular de Langreo no había hecho más que comenzar, puesto que en la siguiente acción de peligro, los locales tenían una peligrosa falta en la frontal, la cual los pupilos de Hernán Pérez ponían en juego en corto, siendo capaz Omar Sampedro de colar el balón por la misma escuadra de la meta defendida por Kike, sin que este pudiera evitar el 2-0. El Siero estaba bien plantado sobre el terreno de juego, pero eso no impedía que el Langreo jugara a placer, creando una tras otra vez ocasiones de peligro sobre la meta visitante, hasta que el 3-0 llegaba después de que un balón dividido fuera ganado por Luis Nuño, driblando a Kike cuando este salía a detener la ocasión para marcar con un tiro raso el tercer tanto del choque a favor del cuadro langreano.

Como no podía ser de otra manera, tras un vendaval de fútbol y goles, la intensidad bajaba claramente, pero Carlos de la Nava probaba suerte con un buen disparo que obligaba a Kike a emplearse a fondo, mientras que escasos minutos después una espectacular jugada colectiva del Unión Popular de Langreo terminaba con un tiro de Dani López que se estrellaba en un defensor. Sin tiempo para más, el colegiado del encuentro indicaba el camino de los vestuarios para los veintidós protagonistas, yéndose al descanso con un contundente marcador de 3-0 a favor del Unión Popular de Langreo gracias a los goles de Carlos de la Nava, Omar Sampedro y Luis Nuño.

Tres goles más, uno por parte de De la Nava y dos de la mano de Damián Fernández certifican una abultada goleada del Langreo

Tras quince minutos de descanso en los que el Langreo aprovechaba para descansar después de una gran primera mitad, José Aníbal López corregía un sinfín de cosas en el Club Siero, buscando evitar que la sangría goleadora vista durante el primer tiempo fuera cada vez a más. Antes de comenzar el segundo acto, y buscando dar descanso a una pieza clave de cara al duelo con el Real Avilés de la próxima jornada, Hernán Pérez daba entrada al descanso al terreno de juego a Pablo Acebal en sustitución de Omar Sampedro. Tan solo serían cinco los minutos que necesitaría Carlos de la Nava para sumar el 4-0 al electrónico y su segundo tanto en el choque, ratificando así su espectacular momento de forma, puesto que el delantero del Langreo acumula en sus dos últimos partidos la friolera de cuatro goles.

Quien tampoco faltaría a su cita con el gol sería Damián Fernández en el minuto 56, y es que el rápido extremo del Langreo aprovechaba un espectacular pase de Nacho Calvillo para plantarse solo ante Kiko subiendo el 5-0 al marcador. A continuación, Hernán realizaba su segundo cambio del partido al dar entrada en el campo a Espolita en lugar de Alberto Turzo, despedido entre aplausos, para que José Aníbal López realizara su primera permuta dando entrada a José Francisco Menéndez-Alperi en lugar de Edu Martínez. El hecho de contar con ni más ni menos que cinco goles de ventaja hacía que el Langreo tan solo tuviera interés en mantener el cuero sin arriesgarlo lo más mínimo, evitando que el Siero tuviera ocasiones y que las lesiones aparecieran, dejando su sitio en el campo Carlos de la Nava a Edu, para tener unos minutos de descanso de cara a la siguiente jornada.

A quince minutos de la conclusión del partido llegaría la que sería la última gran ocasión del partido, cuando Luis Nuño filtraba un magistral pase hacia la posición de Damián Fernández, que a placer marcaba el 6-0 con el que finalmente se terminaría llegando al final del encuentro. Los goles por partida doble de Carlos de la Nava y Damián Fernández, además del tanto de Luis Nuño y Omar Sampedro certificaban el 6-0 a favor del Unión Popular de Langreo. Los pupilos de Hernán Pérez suman una nueva jornada ganando y ahora tendrán un duro escollo por delante el próximo domingo a las 12 horas frente a ni más ni menos que el Real Avilés, en un duelo directo para mantener el liderato del grupo segundo de la Tercera División, mientras que el Club Siero recibirá en El Bayu al Atlético Lugones en un partido vital por la permanencia.