Entrevista. Julen Arufe: "Nuestro objetivo es dejar la mayor cantidad de equipos por debajo para mantener la categoría"

Arufe a punto de colgar un balón; Imagen: Facebook Julen Arufe

Julen Arufe Badiola (06/05/1994) está acaparando el protagonismo en el Aurrera KE. El joven jugador atesora ya siete goles en su haber, tantos que han servido para dar puntos a su equipo. No en vano, ha marcado tres de los últimos cuatro goles de los ondarrutarras que han sido sinónimo de victoria. A pesar de contar con siete dianas, Arufe se muestra "ambicioso", ya que le gusta superar sus "propias marcas": "El año pasado marqué diez y este año intentaré igualarlo o superarlo". El futbolista se encuentra "cómodo" a pesar de haber jugado de pivote, media punta o delantero. Como apunta: "mientras juegue, estaré contento, y si el míster decide que tengo que jugar de portero algún día, pues jugaré" bromea.

Pregunta: Lo primero, ¡felicidades por esa importantísima victoria del sábado ante el Deusto!

Respuesta: Gracias. La verdad es que nos ha dado mucha fuerza para afrontar el siguiente partido y seguir luchando por la permanencia.

P: ¿Qué balance se hace en el Aurrera KE de ese triunfo?

R: Pues la verdad que un balance muy positivo. Hemos entrado en una dinámica positiva y esperemos que contra el Basconia podamos seguir sumando.

P: ¿Cómo fue el partido?

R: Ninguno de los dos equipos tuvimos ocasiones claras. Creo que controlamos bastante bien el partido y no sufrimos en exceso, los últimos 15 minutos de la primera parte creo que fue cuando más daño nos hicieron.

P: Victoria importante, ante un rival incómodo y con gol suyo. Más no se puede pedir, ¿no?

R: Sí, es un equipo muy incómodo. En los dos años que nos hemos enfrentado a ellos ha sido la primera vez que les hemos ganado... Lo importante era ganar, el gol fue un extra, estaría igual de contento si hubiera marcado otro compañero.

P: Hablábamos de victoria importante, porque siguen intentando escapar del descenso, aunque el Santutxu no tira la toalla y sigue ahí cerca…

R: Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, intentar ganar nuestros partidos al margen de lo que hagan los demás.

P: Además, el triunfo les valía para acercarse algo más al Deusto, al cual tienen a cuatro puntos ahora.

R: Sabíamos la importancia que tenía el partido porque nuestro objetivo es dejar la mayor cantidad de equipos posibles por debajo para que nos podamos mantener en la categoría y si ganaba el Deusto, estaría complicado alcanzarles.

Arufe festeja un gol ante el Deusto el pasado sábado; Imagen: Aurrera KE

P: Aún queda un mundo, tienen el descenso a dos puntos y lógicamente no se pueden relajar y por si no fuera poco, la situación de los clubes vascos de Segunda B no es la idónea. ¿Se mira de reojo a lo que pueda suceder para calcular los posibles arrastres que pudieran existir?

R: Claro que se mira. Pensamos que con dejar tres por debajo no será suficiente. Ojalá no sea así y los equipos vascos de Segunda B tengan suerte y puedan salvarse.

P: ¿Donde está la cifra o la meta del Aurrera? ¿Se marcan una posición o una cantidad de puntos exacta?

R: No nos marcamos ninguna cifra, nuestra meta es ir ganando partido a partido para así poder mantener la categoría que es el objetivo que hemos tenido desde el principio.

P: Actualmente atesoran 28, de los cuales parte de culpa tiene el señor Julen Arufe. ¿Qué tal se está encontrando esta temporada?

R: Me encuentro cómodo, al principio me costó un poco adaptarme a la posición de pivote porque estaba acostumbrado a jugar de extremo derecho pero poco a poco he ido encontrándome mejor. También he jugado de media punta y de delantero, aunque en esta última posición nunca haya salido desde inicio. Ahora mismo estoy jugando de extremo izquierdo y me estoy haciendo a ello. Mientras juegue, estaré contento, y si el míster decide que tengo que jugar de portero algún día pues jugaré de portero (jajaja)

P: Ya son siete los tantos que lleva esta temporada. ¿Se marca alguna cifra concreta?

R: Soy ambicioso y me gusta superar mis propias marcas, el año pasado marqué 10 y este año intentare igualarlo o superarlo.

P: De lo que no hay duda es que está en racha. En los últimos dos partidos ha marcado un doblete en Pasaia y el sábado al Deusto. Goles que han valido para que el equipo sume de tres en tres ante rivales directos…

"Cuando tus goles ayudan a ganar, uno se siente bien"

R: Lo importante es que hemos sumado seis puntos en dos partidos, que yo haya marcado es secundario. También es verdad, que cuando tus goles ayudan al equipo a ganar, uno se siente bien.

P: El objetivo será que la racha continúe y para ello no tienen una salida fácil este sábado, visitan al Basconia.

R: Sí, sabemos que va a ser muy difícil ganar allí, pero nosotros estamos muy motivados y confiamos en poder sumar.

P: ¿Qué tipo de encuentro espera?

R: Ellos moverán el balón muy bien y muy rápido ya que tienen jugadores muy buenos. Nosotros tenemos que estar muy juntos en defensa y cada uno tiene que dar lo máximo para que podamos volver a casa con algún punto.

P: ¿Cuáles serán las claves del mismo o que deben hacer para volver a Ondarroa con un triunfo?

R: Lo dicho, la clave está en que estemos muy juntos defensivamente y en ataque aprovechar las que tengamos.

P: La temporada del Basconia quizás está marcada por la irregularidad, ya que comenzaron mal, después tuvieron una racha que les llevó hasta la parte tranquila, ahora llegan de dos derrotas consecutivas. ¿Puede aprovechar eso el Aurrera?

"Es el Basconia, sabemos del talento de sus jugadores y que nos tocará sufrir, pero confío en el equipo"

R: Que vengan de dos derrotas consecutivas no quiere decir nada, es el Basconia, sabemos del talento de sus jugadores y que nos tocará sufrir, pero confío en el equipo y sé que si hacemos las cosas bien, podemos volver a Ondarroa con un triunfo.

P: La última, con arrastres o descenso directo, ¿logrará salvarse el Aurrera KE?

R: Yo y todo el equipo confiamos en que sí, pero sabemos que para eso tendremos que trabajar muy duro y hacer las cosas muy bien y sobre todo, ser una piña.