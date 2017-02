Entrevista. Unai Blanco "Yundi": "Estamos trabajando día a día para conseguir que el Santutxu esté otro año más en Tercera"

Yundi en el encuentro ante el Bermeo en Maiona; Imagen: JB Monterrey

Unai Blanco (01/05/1996), más conocido como "Yundi", disputa su segunda temporada en la Tercera División. Tras llegar a la cantera del conjunto de Maiona hace seis años, el joven futbolista daba el salto al primer equipo en el verano de 2015. Yundi admite que "a pesar de no ser la temporada que todos deseábamos, me estoy encontrando muy bien. Estoy aprendiendo día a día y trabajando para mejorar en todo lo que pueda". Tras marcar el fin de semana pasado, Unai atesora dos dianas en su haber, no obstante, admite que no tiene "ninguna cifra concreta marcada", lo único importante es "seguir aportando al equipo para conseguir la permanencia".

Pregunta: Victoria vital la conseguida ante el Basconia este domingo, 3-1.

Respuesta: Victoria importantísima y muy trabajada por el equipo para continuar luchando por nuestro objetivo.

P: A pesar de seguir en puestos de descenso, este triunfo les deja cerquita de la salvación, a dos puntos.

R: Sabíamos de la importancia que tenía sumar los tres puntos en ese partido viendo los resultados que se habían dado. Estamos seis o siete equipos luchando por el mismo objetivo y vamos a tener que pelear y trabajar mucho para conseguirlo, vista la igualdad que hay por la zona baja...

P: Hablábamos de victoria importante, porque el equipo necesitaba sumar de tres. Es cierto que no perdían, pero estaban “estancados” en los empates…

R: Veníamos de una racha de cuatro empates que teníamos que hacerlos buenos con la victoria ante el Basconia, y así fue. El equipo hizo un muy buen partido y conseguimos la victoria que tanto deseábamos en Maiona.

P: Este triunfo ante un rival como el Basconia, imagino que además dará moral al equipo.

R: Somos un equipo que está muy unido. El equipo está tranquilo y estamos trabajando día a día para llegar a nuestro objetivo, pero si que es verdad que salimos reforzados después de la gran victoria ante el Basconia .

P: ¿Qué les decía Marquitos durante estas semanas?

"El míster nos dice que estamos haciendo las cosas bien y que corrigiendo algún fallo, sacaremos partidos adelante"

R: El míster siempre nos dice que estemos tranquilos, que estamos haciendo las cosas bien y que corrigiendo algún fallo que nos ha condenado, sacaremos los partidos adelante.

P: Importante victoria e imagino que para usted con más razón, ya que era el encargado de abrir el marcador.

R: Siempre es muy bonito marcar un gol, pero me quedo con el trabajo y la importantísima victoria del equipo en casa.

P: ¿Cómo se está encontrando esta temporada?

R: A pesar de no ser la temporada que todos deseábamos, me estoy encontrando muy bien. Estoy aprendiendo día a día y trabajando para mejorar en todo lo que se pueda.

P: Actualmente atesora dos goles, ¿se marca alguna cifra concreta?

R: No tengo ninguna cifra concreta marcada, lo único que espero es poder seguir ahí, aportando al equipo en lo que pueda para conseguir la permanencia, y si es con goles mejor.

P: Para seguir sumando, este fin de semana visitan al Beasain, un rival complicado…

"El Beasain siempre es un equipo muy rocoso, que hace un buen fútbol y que sabe muy bien a lo que juega"

R: Un rival muy complicado el que visitamos el sábado. El Beasain siempre es un equipo muy rocoso, que hace un buen fútbol y que sabe muy bien a lo que juega. Un campo muy difícil en el que tendremos que hacer muy bien las cosas para traernos algo positivo.

P: ¿Qué deben hacer para llevarse los puntos de Loinaz?

R: Tendremos que hacer un partido muy completo. Sabemos cuales son nuestras cualidades y las exprimiremos al máximo para poder seguir con la racha.

P: Nuevamente puntos importantes en juego para evitar el descenso. ¿Logrará el Santutxu lograr su objetivo de no bajar?

R: Como ya he comentado, estamos trabajando día a día para conseguir que el Santutxu esté otro año más en Tercera División. El equipo está motivado y con ganas de sacarlo adelante, por lo que vamos a luchar hasta el final para conseguirlo.

P: Este año además de estar apretado, la situación en Segunda B no invita al optimismo. ¿Se mira de reojo a lo que hacen los equipos de arriba o se calculan los arrastres que podría haber?

R: Siempre se le echa un ojo a lo que pasa en Segunda B por los arrastres que puede haber, pero nosotros estamos centrados en lo nuestro. Como ya he dicho antes, estamos unos cuantos equipos en un margen de pocos puntos y habrá que hacer muy bien la cosas para conseguir la permanencia.

P: ¿Qué cifra o posición se marcan para continuar el año que viene en Tercera?

R: Vistos los arrastres que puede haber de Segunda B, creo que por lo menos habrá que superar en la clasificación a cuatro o cinco equipos, mínimo.