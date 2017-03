El Langreo se atasca en Ganzábal

Segundo tropiezo consecutivo en casa del Langreo. Tropiezo que no sólo le hace perder el liderato, si no que también pierde la segunda plaza en favor del Avilés. Más que demérito local, el punto es mérito de un Llanes inmenso, que fue mejor y de medio campo para arriba dio sensación de equipo grande en la categoría. Jugó a sus anchas un ex langreano, Diego Arias, que surtió durante los noventa minutos a las dos centellas en banda, Jorgín y Gael, que fueron dos puñales. El Langreo empató el partido y a punto estuvo de ganarlo en un ejercicio encomiable de fe y casta. Bien es cierto que los de Hernán llegaron con bajas, y bajas importantes. Fran No y César eran bajas por lesión, y Carlos De la Nava y el insustituible Nacho Calvillo lo eran por sanción. Se notó y mucho la ausencia del centrocampista, y el Langreo perdió muchísima fluidez en la creación.

Avisó el Llanes de que no venía de comparsa a Ganzábal nada más empezar el encuentro, y en el minuto uno, Jorgín rompió a Acebal hacia entro y disparo duro abajo a las manos de Adrián Torre. Omar respondió para el Unión engatillando en el segundo palo un corner, pero despejó bien José. De nuevo el Llanes a la cara y otra vez Jorgín en una gran acción individual que terminó con disparo fuera. El Langreo aceptó el intercambio de golpes y en la siguiente acción fue Damián el que a la media vuelta disparó a las manos de José. Omnipresente Jorgín en los visitantes, que culminó esta vez una contra con un zapatazo que sacó bien Adrián, y justo después de nuevo réplica langreana, con una volea de Omar Sampedro tras una gran dejada del capitán Pablo Acebal. Descanso, tablas y partido de poder a poder.

La segunda parte se presentó con un Llanes mejor, mandón con el balón y que de nuevo, comandado por Diego Arias y un Pascual que acompañó en este segundo acto. Fruto de esta salida llanisca, llegó el primero a los cinco minutos. Balón que queda muerto en la frontal, y Diego Arias que culminó su partido con un golazo de primeras con la zurda. Mazazo para un Langreo que veía peligrar su condición de invicto, pero que reaccionó y bien. Activó el gol a los locales y sólo tres minutos después, un barullo en el aire termina con disparo de Jairo que pega en Álvaro y se va a la red. Empate, mucho tiempo por delante y Ganzábal que apretaba para la remontada. El gol dio alas al Langreo y Omar disparó fuera desde la frontal.

El susto lo dio Álvaro Cuello, que tuvo que ser retirado tras un balonazo en la cara que lo mandó al suelo, con muchísimo dolor en la mandíbula. El Llanes daba por bueno el empate y se fiaba a sus contras, mientras que el Langreo se lanzaba arriba a por la victoria, que a punto estuvo de llegar en un cabezazo alto de Luis Nuño primero, y en otro de Pablo Acebal al palo después.

Al final, empate a uno que mantiene al Llanes en zona templada y paso atras del Unión, aunque con el liderato a tiro que podrá recuperar el domingo a las doce en el Pepe Ortiz de Mareo, donde se verá uno de los mejores partidos de la temporada ante el Sporting B.