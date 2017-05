El Tuilla tira la puerta del Playoff

El Tuilla jugará su quinto playoff de ascenso a Segunda "B". Así se lo ganó en la matinal del domingo a la heroica, remontando un 2-0 al descanso en el complejo deportivo de Los Castañales. Le valía el empate al conjunto langreano para certificar posición de privilegio. Un empate, que al descanso parecía una quimera.

Salió adormitado el conjunto de Chuchi, en una primera parte en la que el Cova fue mejor, y así lo plasmo en el marcador.

No obstante, la primera fue para Villa, en una volea escorada a la derecha que se fue demasiado cruzada. Pero sólo cinco minutos después, rondando el veinte, el ex del Tuilla, Sandoval, lanzó una falta directa que Gabri envió a córner. En ese saque de esquina, despeje que le cae a Mikel en la frontal, y volea maravillosa del "3" para poner el 1-0 en la escuadra. Le tocaba remar a un Tuilla, que con un gol tenía el objetivo. Lo intentó Luis Enrique, pero su disparo lo atrapó un hoy titular Iván Torres abajo. El meta del Cova, tendría en el primer tercio de la segunda parte su momento de gloria, con actuaciones memorables. La tuvo clarísima para el empate Villa a cinco minutos del final, en un balón largo desde la zaga que el "9" bajó con maestría, y su vaselina se fue al travesaño. De lo que pudo ser y no fue, al 2-0. Minuto 44, no se entienden Kike y Gabri, cesión de cabeza del primero que sobrepasa al portero, le cae a Font que pone el pase de la muerte y Jandro que se lanza para empujar. Parecía la estocada definitiva para un Tuilla que veía como el playoff debería esperar al menos una semana más. Descanso.

Salieron los de Chuchi con cuatro marchas más tras el intermedio, y sólo bastaron tres minutos para hacer el primero. Centro desde la izquierda y Villa, con una tremenda sangre fría esperó el momento para poner en la cepa del poste el primero. Encendió el tanto a la parroquia visitante, que alentaba a los suyos para el segundo. Un segundo que estuvo a punto de llegar en un cabezazo de Kike que sacó perfecto un Iván Torres que empezaba su show. Desafortunadísima acción del capitán arlequinado, que en el escorzo sintió un pinchazo y tuvo que ser retirado en camilla con grandes signos de dolor. Debutaba en su lugar Marcos Arango con la elástica tuillense. Acoso y derribo a la puerta del Cova, y fue Borja Noval, quien tras dejada de Prendes, no pudo hacer el empate solo en área pequeña. Paradón de Iván Torres. Otra vez Iván Torres el que le sacó un buen disparo de primeras a Ponte. Pero el propio Ponte, a quince del final puso el empate con una media vuelta perfecta pegada al palo.

Zafarrancho de combate para un Tuilla que, con un gol seguiría en plena pelea por la segunda plaza.

Avisó Kike Fanjul con un disparo lejanísimo que se fue fuera. Y, a dos del final, corner que despeja la zaga del Cova y al que llega Kike Fanjul para enviar de primeras un misil imposible para Iván Torres. Delirio en jugadores y afición visitante, que, cuando nadie contaba con ellos, volverán a jugar por quinta vez un playoff de ascenso.

Al final, victoria para el Tuilla y a esperar a que el Condal rasque al menos un punto del Suárez Puerta.