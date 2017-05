Astorga sueña con el bronce

Empeñados en sufrir. El Atlético Astorga está abonado al sufrimiento en los playoff de ascenso a Segunda División y lo volvió a demostrar ante el Algeciras CF. El cuadro maragato debía remontar el encuentro y lo hizo con un tanto de Roberto Puente en el ecuador de la primera mitad. Pese a ello, el conjunto rojiblanco puso en apuros a los locales en una segunda parte muy igualada y que se fue apagando por el cansancio de los jugadores. Al final, tras una intrascendental prórroga, la tanda de penaltis volvió a desequilibrar la balanza en favor de los de verde.

No hay opción a las rotaciones y por este motivo, los dos entrenadores apostaron por alinear a sus bloques más habituales durante la temporada. Miguel Ángel Miñambres apenas introdujo cambios con respecto a los jugadores que saltaron al césped del Nuevo Mirador: Kike Reguero; Emilio Iglesias, Víctor, Tejedor, Jorge; Juan Bardal, Marcos Blanco; Diego Peláez, Héctor Taranilla, Javi Amor; Roberto Puente. Por su parte, David Guti mantuvo el once inicial que tan buen resultado le dio la pasada semana para colocarse con ventaja: 'Gato' Romero; Adri Máiquez, José Mari, Berlanga, Dani Gallardo; Dani Hedrera; Ayala, Pablo Ganet, Tano, Mané; David Camps.

Roberto Puente señala el camino

La necesidad hacía previsible que el Atlético Astorga fuese el equipo encargado de llevar el protagonismo en el encuentro para igualar la eliminatoria. Pese a ello, el primer aviso del partido llegó con un libre directo botado por David Camps que se encontró con un seguro Kike Reguero. Los primeros compases de juego hicieron evidente lo que ambos conjuntos querían: en el bando local disponer de la posesión, mientras que los visitantes salir al contragolpe. Pero lo que destacó sobre todas las cosas fueron los constantes parones bien buscados por el Algeciras para frenar el ritmo del choque.

Entonces llegaron las primeras oportunidades para el Atlético Astorga con dos buenos remates de Javi Amor y Roberto Puente que no encontraron gol. El delantero berciano, muy activo durante todo el partido, se convirtió en protagonista al igualar la eliminatoria con un espléndido testarazo. A la salida de un saque de esquina que devolvió la ilusión a la grada maragata con el tanto de su 'hombre gol' esta campaña. Un partido totalmente nuevo a falta de 70 minutos por disputarse y que seguiría con el juego trabado y un Algeciras desaparecido.

Con minutos por delante, los pupilos de Miguel Ángel Miñambres supieron controlar el encuentro con tranquilidad siempre alejando el peligro de su área. Aunque el Atlético Astorga no terminó de encontrar la claridad en los metros finales y apenas inquietó la portería defendida por 'Gato' Romero. Diego Peláez dispuso, con una bella vaselina, de una excelente oportunidad que se paseó por las inmediaciones de la portería del Algeciras. El descanso se aproximaba y el conjunto andaluz reclamó un posible penalti que no indicó el colegiado de la contienda.

Arreón andaluz

Después de una mala primera mitad, el Algeciras estaba obligado a reaccionar y David 'Guti' apostó por colocar en el centro del campo a Iván por un desaparecido Tano. La entrada del atacante rojiblanco revolucionó a los suyos que dispusieron de varios acercamientos para igualar el encuentro. David Camps, por partida doble; Dani Gallardo, el propio Iván y Ayala llevaron el miedo a la afición del Atlético Astorga en apenas diez minutos. Ante esta circunstancia, Miguel Ángel Miñambres reaccionó dando entrada a Álex Conde por Javi Amor, que fue claramente de más a menos.

La jugada no le salió del todo bien al preparador verde, que vio como el dominio rojiblanco no disminuía y Ayala volvía a disponer de una gran oportunidad para colocar el empate. Pese a ello, las permutas en los minutos posteriores del partido igualaron todo muchísimo más y la sensación era de tranquilidad. Sobre todo para un Algeciras al que el esfuerzo comenzaba a pasarle factura y terminaba de romperse con jugadores descolgados en ataque. En este sentido, el Atlético Astorga buscó la potencia de sus efectivos para tratar de desnivelar el encuentro a su favor.

El paso atrás del Algeciras indicaba que el cuadro visitante daba por bueno la prórroga y esperaba el paso de los minutos para tratar de llevarse la eliminatoria en una acción aislada. Jorge, tras una acción espectacular, y Roberto Puente libre de marca pudieron llevar a los suyos al triunfo. Pero no fue así. El Atlético Astorga era incapaz de batir la meta de 'Gato' Romero y el choque se iba a la prórroga pese al cansancio de los 22 protagonistas. Tocaba media hora más de sufrimiento para los jugadores y más tiempo de disfrute para los casi tres millares de seguidores.

Cansancio y deciden los penaltis

La prórroga tuvo miedo, mucho: el Algeciras por no recibir y el Atlético Astorga por mantener el control de la eliminatoria en todo momento en su favor. Ocasiones en una y otra portería, pero como hasta el momento sobresalientes los dos cancerberos para evitar que se desequilibrará la balanza. Kike Reguero y 'Gato' Romero se erigieron en auténticos héroes para dejar el marcador intacto desde que consiguiera el gol Roberto Puente. Los problemas físicos determinaron el devenir de los últimos minutos en los que apenas hubo intensidad ni ocasiones. Los penaltis esperaban.

Tejedor y Berlanga, pese a ser centrales, no fallaron desde los once metros e inauguraron el marcador para sus respectivos equipos. Taranilla, que esta vez no esperó al quinto lanzamiento, Iván y Jorge pusieron en ventaja a los maragatos cuando acudía al punto de penalti David Camps. El delantero balear mandaba el balón al palo para explosión de felicidad de la afición astorgana. Diego Peláez y Mané dejaron la responsabilidad, de nuevo, para el último lanzador del Atlético Astorga. Esta vez fue Roberto Puente y el ariete berciano no dudó: gol y que siga el sueño de bronce para el ¡increíble Atlético Astorga!

A la espera de un nuevo rival o de vacaciones

La resolución de esta eliminatoria ha supuesto que uno de los dos contendientes de la misma se despida de sus opciones de ascenso a Segunda División 'B'. Es el caso del Algeciras CF, que vio como el Atlético Astorga le daba la vuelta a la ronda en el Estadio La Eragudina para pasar a la siguiente fase. El cuadro maragato estará presente en el sorteo que se llevará a cabo el próximo lunes 29 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El sueño del ascenso a la categoría de bronce sigue muy presente para el conjunto verde tras una campaña llena de problemas.