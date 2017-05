Diego Peláez: "El equipo se lo ha merecido y es un premio"

Google Plus

Diego Peláez ante el Algeciras CF. | Foto: Alexis Fernández (VAVEL.com).

Soñando en bronce. El Atlético Astorga no quiere alejarse de su objetivo de volver a Segunda División 'B' después de derrotar al Algeciras CF en la tanda de penaltis. Cuatro piezas claves en el pase a la siguiente eliminatoria pasaron por los micrófonos de Radio Marca León tras el pitido final y el éxtasis que produjo el triunfo. Diego Peláez, Roberto Puente, Álvaro Tejedor y Jorge ofrecieron su visión del encuentro y la inmensa felicidad que ha supuesto pasar a la siguiente ronda.

El capitán del cuadro astorgano reveló que "otra vez que nos ha tocado remontar, pelear hasta el final y lo hemos conseguido" y reconoció que "el equipo se lo ha merecido y es un premio que merecemos". Diego Peláez comentó que tenía claro desde el principio que tirarían en la misma portería de hace dos años: "En la del Mensajero, en el sorteo me tocó bien y otra vez a ganar allí". El extremo maragato bromeó con lo logrado y la posibilidad de que le toque un rival lejano: "El fútbol te da estas cosas. Nos tocará lejos, pero vamos a pelear hasta el final".

"No queríamos quedarnos en el camino".

Por su parte, el único goleador del encuentro reconoció que "después de traer un resultado negativo aquí teníamos que ir a por ellos" y apuntó que "lo hicimos así y tenemos premio". Roberto Puente apeló al esfuerzo de toda la temporada: "Todo el trabajo de todo el año luchando por esto y no queríamos quedarnos en el camino" y añadió que se queda con "la emoción que hemos dado a todos". Pese a todo ello, el atacante berciano espera no sufrir tanto en la próxima ronda: "A ver en la siguiente eliminatoria no tenemos que hacer esto. Otra vez en el bombo y a ver lo que toca".

Álvaro Tejedor se mostró muy emocionado tras el encuentro y confirmó que "confíabamos en nosotros, sabíamos que lo difícil era empatar la eliminatoria". El zaguero salmantino explicó que en el lanzamiento de la pena máxima de la tanda se acordó de su pequeña: "Se me ha pasado por la cabeza mi hija, que venía a verme por primera ve, no podía ser un perdedor".

Tejedor está disfrutando de una segunda juventud en Astorga. | Foto: Alexis Fernández (VAVEL.com).

Para concluir, Jorge no dudó en alabar el trabajo de sus compañeros: "Hemos hecho un partido muy intenso, el cansancio ya estaba al final y hemos tenido la suerte de los penaltis". El jugador verde reveló que en el penalti "siempre tienes el gusanillo de los nervios y con ganas de tirarlo". Ante su nueva posición en el lateral izquierdo fue contundente y claro: "El míster me ha puesto ahí e intento hacerlo de la mejor forma posible".