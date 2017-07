Sagrario González abandona la presidencia del Atlético Astorga

Google Plus

La junta directiva durante la Asamblea. | Foto: Portal SB Astorga.

La temporada no finalizó como deseaba el Atlético Astorga con el retorno a la categoría de bronce y la campaña próxima competirán de nuevo en Tercera División. Todo ello resulta ahora mismo una absoluta incógnita después de la Asamblea General Ordinaria celebrada este lunes en la Ciudad Bimilenaria. En ella, la Junta Gestora, encabezada por Sagrario González, anunció su marcha del club después de siete años al frente del mismo. Una situación que deja muy tocado al club, que deberá cubrir este hueco en la próxima semana para comenzar a planificar la nueva campaña.

Era un secreto a voces. Después de siete temporadas al frente del Atlético Astorga -cuatro como presidenta y tres con la Junta Gestora- la marcha de Sagrario González estaba más cerca que nunca. La dirigente maragata lo anunció este lunes en la Asamblea General Ordinaria, en la que varios socios reclamaron su continuidad. La afición explicó que su salida puede ser el hundimiento del equipo en las próximas semanas ante la incapacidad de hacer frente a la formación de una junta directiva que se haga cargo del club. Durante la próxima semana, los socios de la entidad deberán dar un paso adelante para no dejar caer al equipo.

La deuda del Atlético Astorga pasó de los 54.000 euros a los 4.700.

La decisión, tomada durante el mes de abril, fue considerada por Sagrario González como necesaria: "Ha llegado el momento de dejar que otros tomen el relevo". La hasta ahora dirigente del Atlético Astorga no dudó en reconocer que todo ello se debió a temas personales, sobre todo "cansancio físico y mental". No en vano han sido siete largos años en los que llevó al equipo a Segunda División 'B' por primera vez en su historia. Arropada por su junta directiva alabó el trabajo realizado y la idoneidad de su marcha: "Han sido siete años intensos con un desgaste enorme, no sólo para mí sino para el resto de la directiva y creo que ha llegado el momento de irnos".

La salida de Sagrario González deja multitud de dudas acerca de la continuidad del club al necesitar que un grupo de socios den un paso adelante. La dirigente anunció que se van "dejando al club en una situación tanto deportiva como económica buena" y apuntó que "en el segundo caso tras disputar un ascenso a Segunda B que por muy poco se nos escapó de las manos". Actualmente, la entidad ha reducido la deuda con la que inició la temporada a poco menos de 5.000 euros que se reparte entre el déficit del primer equipo y del equipo juvenil.