Roberto Puente señala el camino de la final

Castilla y León da un paso hacia adelante en busca de la final de la Copa de las Regiones UEFA que arrancó este sábado en suelo turco. El combinado arlequinado superó con relativa comodidad al Olomuc Region de la República Checa gracias a los tantos de Roberto Puente, éste por partida doble, Peli y Pistu. Petr Navrátil puso la emoción en la segunda mitad, pero a los pupilos de Mario Sánchez no se les iba a escapar una victoria importantísima para sus aspiraciones. El cuadro regional estará ahora muy pendiente de lo que sucede en el duelo entre la South Region de Rusia y la Region 2 de Irlanda.

Después de más de un mes de entrenamientos y una semana de trabajo intenso, Mario Sánchez no dudó en contar con el once, que a su juicio, podía ser más competitivo. El preparador del combinado arlequinado dispuso un once inicial con los siguientes jugadores: Facundo; Adri, Pistu, Perona, Coque; Peli, Juanan; Dani Martínez, Alberto Mato, Zazu; Roberto Puente. Una alineación con debutantes, pero con el bloque de jugadores que ha llevado a la selección de Castilla y León a estar cerca de reeditar el título de campeones de Europa. Por su parte, Karel Trnecka contó con la siguiente alineación: Lukáš Toman; Martin Schlehr, Bubeník, Samek, Michal Zimčík; Kaďorek, David Škoda; Šinogl, Woitek, Kopp; Petr Navrátil.

Roberto Puente golpea

No pudo empezar mejor la selección de Castilla y León su andadura en la fase final de la Copa de las Regiones UEFA celebrada en tierras turcas. El combinado arlequinado se encontró con el gol en el primer acercamiento con peligro en un gran remate de Roberto Puente, ariete del Atlético Astorga. Desde el pitido inicial se vio que el cuadro español estaba muy por encima técnicamente de la Olomuc Region. Los pupilos de Mario Sánchez fueron los claros dominadores de esta primera mitad y obligaron a Lukáš Toman a emplearse a fondo con dos disparos de Roberto Puente y de Pistu.

Un auténtico monólogo sobre el terreno de juego turco de la selección de Castilla y León que maniató en todo momento al combinado de la República Checa. Las únicas acciones de peligro correspondían al cuadro arlequinado que buscaba con ahínco aumentar la ventaja en el marcador. En este tipo de competiciones suele ser determinante el golaveraje por lo que los pupilos de Mario Sánchez no dudaron en tratar de hacer algún gol más. Ésta circunstancia propicio que el Olomuc Region comenzara a llegar con relativo peligro a las inmediaciones de la portería de Facundo.

Si bien, el cancerbero de la Gimnástica Segoviana no se vio obligado a tener que intervenir en ningún momento para evitar el gol del cuadro de la República Checa. Durante esta primera mitad, Karel Trnecka se vio obligado a introducir el primer cambio del partido con la entrada de Banásik. Ese movimiento no terminó de dar el resultado esperado y lo único que llegó fue el aumento de la ventaja por parte de Castilla y León. Otra vez, el de siempre, Roberto Puente, justo antes del pitido del descanso ponía el 2-0 en el marcador para alegría de los jugadores arlequinados.

Alternativas y tranquilidad arlequinada

No iba a ser un encuentro sencillo y quedó patente en el arranque de la segunda mitad con un combinado checo mucho más volcado en ataque. Mario Sánchez vio que sus pupilos eran incapaces de aguantar las acometidas de su rival y apostó por realizar el primer cambio dando entrada a Rely por Dani Martínez, en un movimiento hombre por hombre. La permuta llegó justo antes del primer aviso de la República Checa con un remate que solo pudo repeler el travesaño de la portería de Facundo. Acto seguido, Petr Navrátil era el encargado de reducir las distancias en el marcador al aprovechar la gran asistencia de Woitek.

Toca sufrir y el segundo cambio de la República Checa lo dejaba patente en apenas unos segundos sobre el terreno de juego del Estadio Maltepe Hasan. Bříza quiso revolucionar el partido con su entrada en el campo y dispuso de una buena oportunidad para obtener el empate. Pero entonces volvió a avisar Castilla y León con un buen remate de Alberto Mato que a punto estuvo de sorprender a Lukáš Toman. Fue el preludio del nuevo tanto arlequinado. Peli, que cuajó un gran encuentro en el centro del campo, disparó desde fuera del área y encontró el camino del gol.

Tras el tanto, un nuevo parón para beber agua benefició notablemente a los pupilos de Mario Sánchez, que volvieron a hacerse con el control del encuentro. No se iba a rendir en ningún momento el combinado de la República Checa, que iba a buscar de forma incesante recortar distancias para mantener las opciones. Pese a ello, la entrada de Jesú en Castilla y León provocó que el mayor control del balón favoreciera al cuadro español. Pese a ello, el marcador no iba a sufrir cambios hasta el descuento con el tanto de Pistu, lo que supondría el primer triunfo de esta fase final de la Copa de las Regiones UEFA iba a recaer para el conjunto arlequinado.

El lunes, ante la Region 2 de Irlanda

El ritmo de la Copa de las Regiones UEFA y sin apenas descanso, la selección arlequinada afrontará un nuevo encuentro. Este mismo lunes 3 de julio, Castilla y León se enfrentará a la Region 2 de Irlanda a las 14:00 horas de la tarde (horario español) en el Maltepe Hasan (Estambul). Los pupilos de Mario Sánchez buscarán un triunfo que les acerque aún más a su objetivo de estar en las semifinales del torneo. La segunda jornada de una competición que pondrá su punto final a la fase de grupos el próximo jueves 6 de julio cuando se enfrente a la South Region de Rusia.