Diego del Castillo, primer refuerzo del Astorga de Diego Merino

Diego del Castillo fue el héroe de Unionistas metiendo a los suyos en la segunda ronda del playoff. | Foto: José L. Cotobal.

No es oficial, pero todo hace indicar que el Atlético Astorga ya está en disposición de anunciar cuál será su primer refuerzo para la próxima temporada. Un leonés que vuelve a la provincia. Diego del Castillo arribará en el conjunto maragato después de militar durante dos campañas en Unionistas. El centrocampista leonés fue fundamental en el ascenso a Tercera División, pero la campaña pasada perdió parte del protagonismo del que había dispuesto. En Astorga tratará de recuperar sensaciones y demostrar el enorme potencial físico y técnico que atesora.

Experiencia no le faltará a un jugador corpulento y con gran altura que es fundamental en el juego aéreo, tanto en la faceta defensiva como en la ofensiva. El jugador suele actuar por delante de la defensa como pivote defensivo, aunque su potencia física le permite llegar fácilmente a posiciones ofensivas. Quedó patente tanto en Unionistas como en La Bañeza donde consiguió anotar varios goles para su equipo pese a su demarcación inicial. Aunque esta última campaña en el cuadro charro no ha sido como esperaba Diego del Castillo al no participar de forma asidua. Apenas algo más de 1.000 minutos para un jugador que fue determinante en el ascenso a Tercera División del conjunto salmantino.

La experiencia conseguida en La Bañeza FC fue determinante para un jugador que ya despuntó en su etapa formativa en el Villaquilambre y la Peña. Eso le valió para formar parte de la plantilla morada que dio el salto a Tercera División y que luego fue capaz de asentar al conjunto bañezano en la categoría. Fundamental en el pivote defensivo para Luis Carnicero, su crecimiento ha sido notable y ya cuenta con experiencia, incluso, en playoffs de ascenso. Algo que intentará repetir en el Atlético Astorga tras no tener el fin esperado con Unionistas quedando apeados ante el Olímpic de Xàtiva.

La pretemporada, para esta semana

La consecución de los acontecimientos ha provocado que tanto el club, como el nuevo cuerpo técnico no puedan planificar la preparación como les gustaría. Pese a ello, Diego Merino, nuevo entrenador del Atlético Astorga, confirmó el pasado jueves que comenzarán los entrenamientos la próxima semana. La fecha exacta no está confirmada, aunque podría situarse en torno al 19 o 20 de julio el comienzo de las sesiones. De momento, el número de efectivos no es demasiado importante, pero en los próximos días podrían confirmarse más llegadas. Los que quizá se pierdan el estreno de este proyecto son Jorge y Roberto Puente, que acabaron la campaña el sábado pasado tras participar con la selección de Castilla y León en la Copa de las Regiones UEFA.