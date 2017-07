Gerard Artigas, artillería para el Atlético Astorga

Google Plus

Artigas celebra un gol esta campaña que acaba de concluir. | Foto: CP Cacereño

Otro más. El Atlético Astorga comienza a tomar forma y lo hace de una forma muy peculiar: sin anunciar de forma oficial sus fichajes. Son los propios jugadores los que confirman la noticia y los medios de comunicación, en especial @2DivisBAstorga, los que se hacen eco de la misma. El nuevo jugador del cuadro maragato así lo ha confirmado agradeciendo los mensajes de ánimo recibidos. Gerard Artigas, hasta ahora en el CP Cacereño refuerza la parcela ofensiva del conjunto astorgano de cara a la próxima temporada.

Un nombre que llega para competir el puesto de 'nueve' con Roberto Puente o, incluso, para actuar junto al delantero berciano dado su potencial en esta categoría. El nuevo jugador del Atlético Astorga ha ido variando su posición durante su carrera deportiva y se siente también cómodo en cualquiera de las tres posiciones de la mediapunta. En el CP Cacereño, eso sí, formó como delantero o segundo punto en una temporada en la que estuvo a punto de dar el salto a la categoría de bronce. El atacante disputó algo más de 600 minutos con la camiseta extremeña repartidos en 16 encuentros con un balance de tres goles.

Números que no son excesivamente destacados, aunque experiencia no le falta a un jugador que despuntó en su etapa formativa en el División de Honor del Sant Andreu. Eso le valió para firmar por el filial del Albacete y posteriormente probar fortuna en otros equipos como el Masnou, el Sariñena y el Quintanar del Rey. El atacante, eso sí, no ha pasado de Tercera División y tiene ante sí una oportunidad de oro para lograrlo ante el Atlético Astorga. Un objetivo que perseguirá en el que es su nuevo club y que le hará ponerse a las órdenes de Diego Merino.

Más llegadas antes del comienzo de la pretemporada

Esta semana el Atlético Astorga echará a rodar, aunque no ha habido confirmación oficial por parte del club de la fecha exacta. Todo hace indicar que el día elegido será el viernes 21 de julio cuando el equipo pueda contar con un mayor número de efectivos entre sus filas. A los seis renovados de la pasada temporada se les une por el momento Diego del Castillo (Unionistas) y Gerard Artigas, que llega procedente del CP Cacereño. A priori, el número de efectivos aumentará en las próximas fechas con el objetivo de disponer de un buen grupo para iniciar los entrenamientos de preparación.