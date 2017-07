Joan Mármol: "Si no viéramos cambio, no estaríamos aquí"

Google Plus

Foto: Mármol durante su etapa en Palamós | Lluis Serrat

El míster azulgrana atendió a VAVEL y Gavà TV para situar a los aficionados sobre el momento que vive el club. Joan Mármol confesó que sufrió un "duro palo" después de enterarse que la oferta del Gavà para entrenar en Segunda B se esfumaba y debería hacerlo en Tercera. Así lo resume el técnico: "Nosotros llegamos el día 30 para firmar por un club de Segunda B y por unas circunstancias no pudo ser así. Nos volvimos para casa sorprendidos por la situación, porque son cosas que pocas veces pasan, aunque como todo siempre puede pasar. Al final son situaciones nuevas, y el fútbol nunca deja de sorprenderte". Con todo ello, sorprende que el ex del Palamós aceptara quedarse en Gavà, pero afirma que "se dieron dar unas circunstancias muy concretas para que firmáramos, y gracias a una serie de condicionantes, que no toca hacer públicas, decidimos fichar".

En cuanto a la directiva del CF Gavà, Mármol se mostró tajante: "Cuando llegas a un sitio convulso, tienes que asegurarte de tener ciertas garantías, y eso es lo que estamos intentando hacer. Si no viéramos este cambio, ni hubiéramos llamado a todos estos jugadores ni nos hubiéramos quedado". Por todo el revuelo alrededor del club, el entrenador asume que se "están haciendo parcelas tarde debido a la reconstrucción del club", pero que "al final lo importante será cuando ruede la pelota, y que la afición nos de su apoyo".

A nivel deportivo, las cosas no son fáciles, y el entrenador lo entiende: "Sabemos que no podremos competir desde el primer día... La pretemporada nunca acaba en la primera jornada, y por las circunstancias en las que venimos a nosotros quizás nos cueste algo más. Pero lo asumimos como un reto". Pese a todo, se muestra optimista por la oportunidad que tiene tanto él como sus jugadores, ya que "Gavà es una buena plaza, un club con buena historia e incluso historia reciente con esta última gran temporada en Segunda B".

Actualmente, "la plantilla está al 60-65% en cuanto a nombres, mientras que en sistema de juego está al -10%. Pero bueno, estamos intentando mejorar poco a poco y seguro que lo conseguimos", afirmaba Mármol. Para cerrar el porcentaje restante de plantilla que falta, el técnico aseguró: "No doy ninguna zona ni ninguna posición por cerrada. Está todo abierto. Quizás nos haría falta alguien para jugar por dentro y un delantero con algo más de experiencia".

Teniendo en cuenta que aún quedan muchos aspectos en el aire, Mármol afirmó que "a día de hoy el objetivo es competir", debido a que "es una categoría muy reñida, y muy igualada, así que nuestro objetivo es salir al primer partido como animales y así seguir toda la temporada. No nos marcamos objetivos, porque cualquier partido contra cualquier rival puede ser muy complicado. Necesitaremos dar lo mejor de nosotros mismos".