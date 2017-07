El Bembibre supera a un Astorga en pruebas

El Atlético Bembibre dejó en evidencia la necesidad de mejora de un Atlético Astorga que acumula una semana únicamente de entrenamientos y que llegó al primer amistoso con muchas bajas. Todo lo contrario que el cuadro berciano que está dejando gratas sensaciones pese a contar con una plantilla todavía por definir y muchos efectivos a prueba. Espi y Óscar fueron los encargados de anotar los goles rojiblancos y que hicieron saltar las alarmas entre el público que se dio cita en La Eragudina. Diego Peláez, con una espléndida vaselina marca de la casa recortó distancias en el marcador.

Los dos equipos no han cerrado sus plantillas de cara a la próxima campaña y ello se nota en la enorme cantidad de jugadores a prueba con los que cuentan. Diego Merino, para colmo de males, no pudo disponer de varios de sus teóricos titulares y formó con: Álvaro; Emilio Iglesias, Chete, Diego del Castillo, Borja; Otia, Marcos; Diego Peláez, Rafa, Javi Amor; Gerard. 'Ministro' comienza a encontrar, eso sí, un once inicial más reconocible con el paso de los partidos amistosos y dispuso de estos once jugadores: Carlos; Viti, Espi, Cubero, Isma; Willy, Cueto; Tano, José Manuel, Óscar; Coco.

Dominio maragato, gol berciano

El once inicial que dispuso Diego Merino sobre el terreno de juego ya presagiaba un cambio notable en el Atlético Astorga con solo cuatro jugadores en el mismo de la campaña pasada. La ausencia de Taranilla, Jorge y Roberto Puente dejó al descubierto a los nuevos fichajes y varios jugadores a prueba con los que cuenta. Tampoco se vistieron de corto las dos últimas incorporaciones, Asiel y Carmona, a los que esta misma semana deberían sumarse más jugadores. Aunque si hubo una cosa que no cambió sobre el césped de La Eragudina fue la idea de juego. Mientras el conjunto maragato disponía de la posesión del balón, el Atlético Bembibre estaba agazapado y disfrutaba de las mejores ocasiones.

Fernando Rodríguez Orallo 'Ministro' comienza a encontrar un once inicial muy reconocible con el bloque de jugadores de la temporada pasada y varios retoques. Ya demostraron ante la Cultural y Deportiva Leonesa y la SD Ponferradina que la preparación va por buen camino y lo refrendaron este sábado. Pese a todo ello, el camino del gol lo iban a encontrar en un fallo de Álvaro, guardameta del Atlético Astorga, que fue incapaz de agarrar un balón aéreo y dejaba el balón franco en el área pequeña. Espi, muy atento a esta acción, introducía el esférico al fondo de las mallas a falta de diez minutos para llegar al tiempo de descanso.

Pruebas en el Astorga

Como era de esperar llegaron los primeros cambios en el Atlético Astorga con tres jugadores del Júpiter que buscan convencer a Diego Merino. Y es que ya se pudo ver que el convenio con la Cultural y Deportiva Leonesa puede llevar a La Eragudina a jugadores propiedad de la Aspire Academy. Por el momento ya tuvieron su oportunidad los catarís Tarek Salmán o Muneer, además de los africanos Alí Touré y Musa. Y es que el duelo ante el Atlético Bembibre tenía el único interés de poder comprobar la validez de los jugadores a prueba en un equipo que deberá luchar por el ascenso a Segunda División 'B'.

Ésta circunstancia la aprovechó con creces el Atlético Bembibre con una acción personal de Óscar que batiría la meta de Samu para poner el 0-2 en el marcador. No hubo tiempo para el descontento total, ya que dos minutos después Diego Peláez volvía a recortar distancias en el electrónico. Con más de 20 minutos por delante el Atlético Astorga se volcó en busca del tanto del empate, pero fue incapaz de igualar el tanto berciano. El encuentro finalizó con Chete portando el brazalete de capitán de un equipo que en apenas un mes ha cambiado y de que manera.