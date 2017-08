El Tuilla muere en la orilla

Google Plus

Unión Popular de Langreo: Adrián Torre; Cabranes, Castiello, Álvaro Cuello, Dani López; Fran No, César, Aimar Gulín; Damián, Omar Sampedro, Álvaro García. También jugaron: Cris Montes, Joan y Luiyi.

Duelo langreano en el exilio de El Florán. En juego, una plaza en semifinales. Partía con ventaja el Unión, ya que los arlequinados debían ganar por una diferencia mínima de dos goles.... y a punto estuvo.

Arrancó el partido con un Langreo un tanto apático, quizás esperando a que le Tuilla propusiese, ya que era el que lo necesitaba. El Tuilla propuso, y Chuchi salió con un once ofensivo dispuesto a dilapidar la renta que traía el Langreo. Salió el técnico mierense con sus habituales dos puntas, Madeira y Cristian. Este último, el mejor de los arlequinados en el partido, ganó todos los duelos en la primera mitad y las tuvo de todos los colores. La primera y muy clara fue antes del primer cuarto de hora. Centro desde la izquierda, fantástico control dentro del área del "9" y el disparo a la media vuelta que se fue a las manos de Adrián Torre. Jorge Fidalgo sería el siguiente en probarlo pero su disparo se fue alto. Mandaba el Tuilla, consciente de su necesidad, y esperaba su oportunidad el Langreo. Y a la media hora, el primero. Accion exquisita de Cristian dentro del área, una más, y disparo con la zurda que deja inmóvil a Adrián Torre. Gol.

La acción no vino sola en cuanto a desgracias para el Unión, ya que antes incluso del saque de centro, Fran No tuvo que retirarse por lesión. En su lugar entró un Cris Montes que hizo un partidazo. A punto estuvo el Tuilla de irse al descanso con la renta suficiente tras un jugadón de Sergio Villanueva que terminó Madeira dentro del área alto. Descanso.

La segunda mitad apareció con un Langreo mejor con la primera, y un partido bonito de ver, con ida y vuelta y ocasiones para ambos. Por los locales, emergió la figura de Aimar Gulín. El ex del Haro fue el más destacado en este tramo de partido, y a punto estuvo de hacer un auténtico golazo. La primera volvió a ser para el Tuilla, y volvió a ser para Cristian. El delantero ganó por enésima vez a la defensa del Unión, en este caso a Álvaro Cuello, y su disparo cruzado lo atrapó Adrián. La respuesta fue casi perfecta del Langreo. Zurdazo con el interior de Aimar desde fuera del área que se estrelló en la misma escuadra. A punto. Omar fue el siguiente en probarlo tras una gran jugada individual, pero su disparo duro se fue fuera por poco. Cristian de nuevo el que sacudió un derechazo después, que Adrián Torre despejó bien.

Y después, la jugada del empate. Balón para Damián, que está en posición de fuera de juego pero que finalmente no acude a por la pelota como parecía si no Omar. El línea se para, levanta el banderín y al ver que era Omar quien finalmente acude a por el balón sigue corriendo. El gesto confundió a los jugadores del Tuilla que se pararon, pero Omar siguió, pase de la muerte, y Álvaro García para dentro. Protestas de todos los arlequinados que no servirían para nada. 1-1, y losa casi imposible de levantar.

Los de Chuchi ganarían el partido, ya que rozando el 90, Kike remató a la red un corner desde la izquierda. Insuficiente. Al final, el Langreo que avanza a semifinales, donde se verá con el Sporting B, a doble partido.