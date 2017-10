La afición planta al Langreo

Aficionados del UP Langreo en la final de Copa Federación. Foto: Diego Blanco, VAVEL.

Aguas revueltas entre afición y directiva del Unión Popular de Langreo. Si bien en el ámbito deportivo el club sigue al alza y, tras conseguir alzarse con el título de Copa Federación, los de Hernán ya están a sólo dos puntos del líder en liga, en lo extradeportivo las cosas no se encuentran en su mejor momento.

El motivo, el siguiente. Este próximo miércoles 18 de octubre a las 19 horas, el Unión Popular de Langreo y el Real Oviedo disputarán en el Nuevo Ganzábal un partido amistoso con motivo de la "reinauguración" del estadio langreano. Si bien buena parte de la afición muestra ya su descontento por el estado final de Ganzábal, véase la ausencia de un nuevo marcador, el mantenimiento del césped o varias situaciones más que los aficionados demandan, la gota que colmó el vaso en estos últimos días es que los socios del Unión Popular de Langreo deberán pasar por taquilla para presenciar el encuentro de carácter amistoso. Un gesto que la parroquia langreana tacha de vergonzoso.

Todas estas repulsas y reclamaciones tanto a Ayuntamiento como junta directiva del club, se hacen palpables en el comunicado oficial de Dixebra Popular, expuesto a continuación:

"En unos momentos en que la mercantilización de nuestro deporte está a la orden del día, lamentablemente parece que el Unión se postula del lado del capital y de quienes quieren robarnos el fútbol.

No entraremos a juzgar lo ridículo, partidista y propagandístico de una "reinauguración". Más aún cuando esa supuesta reinauguración se refiere a una construcción municipal que sigue presentando una imagen bastante lamentable: falta de marcador, deficiente mantenimiento, azulejado defectuoso, locales que se usan como vestuarios del personal del campo, etc.

Simplemente somos conscientes que se nos pretende engañar con esta maniobra cuyo único fin es el aplauso fácil y gratuíto. Nosotros no caeremos en ello.

El partido amistoso que se jugará bajo el paraguas de esta insulsa excusa, y que podría ser un reclamo perfecto para atraer a las gradas del "reinaugurado" Ganzábal a toda esa gente que con el paso de los años se ha ido alejando del sentimiento que representa el Unión, se convertirá por negligencia de la directiva del Unión y del equipo de gobierno municipal, en un nuevo ataque al fútbol popular. Cobrar entrada a los socios/as de un equipo en un partido amistoso, no puede ser considerado como otra cosa que no sea una gravísima falta de respeto a esa masa social.

Por otro lado consideramos este gesto como una nueva muestra, que debería confirmas a quienes aún lo dudaban, de lo poco que importamos los socios/as a esta directiva, y eso a pesar de lo pregonado durante la campaña a la presidencia y lo que pretende mostrar en las redes sociales.

Es vergonzoso que continuemos siendo vistos como insignificantes números, como simples fuentes de ingreso. Aceptamos 4 días del club; aceptamos pagar los partidos de promoción (que deberían ser una fiesta y un premio para quienes apoyamos durante toda la temporada); aceptamos pagar uno de los abonos más caros de la categoría; aceptamos tantas cosas... Pero vosotros, Directiva, no sabéis apreciar el valor que tiene contar con una de las mejores aficiones de la tercera asturiana. Una afición que no deja al equipo solo en ningún partido, juegue donde juegue, dejándonos horas y dinero (no es nuestro estilo utilizar "pases de directivos" para dárnoslas de grandísimos seguidores y de estar presentes en todos los campos).

Se escudarán en la excusa fácil de que el pago de entrada es exigencia municipal, también a esa institución debería caerle la cara de vergüenza. Pero lo vuestro, Directiva, no tiene nombre, pues bien podíais haber mediado por vuestra afición, pero ese no es vuestro estilo. Habéis demostrado no ser más que unos oportunistas, unos sinvergüenzas, que no os preocupáis por otra cosa que no sea sangrar continuamente a los socios/as a cambio de nada. Ya no despertáis en nosotros más que un sentimiento de repugnancia.

Existen equipos en nuestras tierras que promueven acuerdos por unos precios populares que favorezcan la afluencia de todas las aficiones a los campos. Vosotros en cambio, pretendéis que vuestros socios paguen 5 euros por un partido amistoso, ¿estamos locos? No, simplemente es una vergüenza, algo deleznable.

Por todo ello Dixebra Popular se declara totalmente en contra de esta mercantilización de la afición de la afición del Unión. No pedimos al resto de masa social que comparta nuestra postura de negarnos a entrar a semejante circo propagandístico, pero si que recapacite acerca de hacia dónde está virando nuestro club."